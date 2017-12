Lovisa: "I fischi non li meritiamo, ricordatevi di San Siro"

PORDENONE. Mauro Lovisa è deluso e amareggiato: non si aspettava di essere già fuori dalla lotta per il primo posto alla prima di ritorno. Capisce la rabbia dei tifosi, ma non accetta i fischi piovuti sulla squadra dopo Pordenone-Santarcangelo, la gara coincisa con una clamorosa sconfitta casalinga al cospetto dell’ultima della classe.

«Non si può dimenticare così rapidamente tutto ciò che abbiamo fatto – è il messaggio del presidente neroverde –. Stateci vicino perché è il primo, vero, momento difficile degli ultimi due anni e mezzo». Serve cambiare marcia, questo è palese, e sicuramente arriverà qualcosa dal mercato: anche Lovisa lo annuncia. E a riguardo si punta sempre a Cattaneo e Maracchi, idoli dei tifosi. Novità, sarebbe stato fatto un sondaggio anche per un (difficile) ritorno di Suciu.



Così non va. Il momento è molto negativo. Il Pordenone, nelle ultime dieci gare di campionato, ha vinto una sola partita, quella col Vicenza. Negli ultimi quattro match, compresa la Tim Cup, ha segnato solo una rete e inoltre, se si esclude la gara con l’Inter, subisce gol da otto incontri. Non funziona e, soprattutto, se si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto, il secondo posto è lontano cinque lunghezze, ma la zona playout è soli quattro punti: «I risultati non vanno bene – afferma Lovisa – ma la piazza deve avere equilibrio.

Sosteneteci sino all’ultimo. Guardate ciò che ha fatto la società in questi ultimi anni. Siamo convinti che usciremo fuori da questo tunnel. Purtroppo abbiamo pagato il match di Milano, ha assorbito energie in particolare ai giocatori che non sono abituati a disputare un campionato di spessore. Ma ripeto, non temete: il club è vigile su tante situazioni».



Considerazioni. È ormai chiaro che a gennaio qualcosa cambierà. Non il tecnico, che è un protetto della proprietà. Sicuramente usciranno diversi giocatori, che stanno confermando delle difficoltà di rendimento e che mettono in dubbio la bontà delle scelte di mercato compiute la scorsa estate: per questo Mauro Lovisa, assieme a suo figlio Matteo, sta cercando già di porre rimedio alla situazione con sondaggi forti sempre su Federico Maracchi e Luca Cattaneo, rispettivamente al Trapani e al Brescia, ex ramarri mai dimenticati dal pubblico: oltre a essere giocatori forti, che servono, potrebbero creare quell’entusiasmo che attorno alla squadra (e nella squadra) adesso manca.

Un pensiero lo

si sta facendo anche su Sergiu Suciu, oggi a Venezia in B. Mentre si lavora sottotraccia bisogna pensare alla trasferta di Bolzano, in programma venerdì 29: l’Alto Adige ha 25 punti come i neroverdi e stavolta non si dovrà sbagliare.©RIPRODUZIONE RISERVATA