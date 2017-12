Le pagelle: Barak superstar, Lasagna devastante, Larsen e Widmer volano

Nel primo tempo per scaldarsi un po’ deve fare qualche corsetta nella sua area e cantare qualche coro della Nord. Nella ripresa solo un’uscita per bloccare un cross dalla trequarti destra. Pomeriggio di assoluto relax.A fine agosto pescando questo ragazzotto danese in Austria l’Udinese ha fatto un grosso affare. Sempre più autoritario nel ruolo di centrale di destra nella difesa a tre, partecipa alla costruzione della manovra e nel finale sfodera un colpo di testa fulminante che si stampa sulla traversa.Hai voglia a dire che non aveva praticamente nessuno di fronte. In questo momento il brasiliano ha ritrovato sicurezza e autorevolezza nel ruolo. Non lo vanno mai a pressare e così deve ricorrere raramente al lancio lungo.Idem come sopra, verrebbe da dire. Il Verona non riesce a fare neanche il solletico alla difesa friulana, lui partecipa alla costruzione del gioco con precisione e nel finale strappa l’applauso del pubblico con un colpo di tacco grazie al quale si guadagna una rimessa laterale.Suo il tocco volante con il piattone destro che innesca la girata vincente di Barak, suo il tap in vincente che permette all’Udinese di andare al riposo con un doppio vantaggio. Nella ripresa cerca la doppietta con un destro al volo su cross di Jankto, ma l’esecuzione non è all’altezza.Ma che razza di giocatore è questo? Il ceco dimostra di essere un vero e proprio tuttocampista: tira, segna, contrasta, difende, imposta. Con la prima doppietta italiana è a quota sei nella classifica marcatori: era dai tempi di Fiore che l’Udinese non aveva una mezzala così prolifica.Qualche imperfezione in fase di palleggio, però nel lavoro sporco, quello di interdizione per essere chiari, è sempre efficace. Anche per questo nel primo tempo il Verona non riesce mai a ripartire.Molto intraprendente e stavolta anche presente in fase di copertura. Quando Adnan si alza lui scende a ricevere palla e impostare, da applausi il filtrante per il compagno iracheno che però parte in posizione di fuorigioco, idem la palla d’oro che offre a Maxi. Tenta la conclusione da fuori, la mira non è precisa. Nella ripresa assist al bacio per Maxi Lopez e Widmer.Il suo dirimpettaio era il giocatore più pericoloso del Verona: Romulo. Nel primo tempo lo annulla completamente e si toglie lo sfizio della progressione e del cross che portano al gol che sblocca il risultato. Suo il primo tiro verso la porta veronese, suo anche l’ultimo tentativo con un destro respinto in spaccata dal portiere gialloblù.Cicca in maniera palese un cross all’indietro di Barak: sbaglia lui o è colpa del campo? Mette lo zampino nell’azione del 2-0: suo il primo tap-in, poi ci pensa Widmer a metterla dentro. Nella ripresa è un vero e proprio iradiddio, quando parte è devastante: straordinario l’assist di tacco con il quale carica il sinistro di Lasagna, più che meritato il gol che arriva con un sinistro al fulmicotone sotto la traversa. Esce tra gli applausi.Comincia con un gioco di prestigio in area di rigore avversaria, poi sbaglia qualcosa di troppo. L’errore più pesante è quello al termine dell’azione impostata da Barak e rifinita da Jankto: troppo lento nello sto e nella conclusione e così si fa recuperare. Nella ripresa troppo debole e centrale il sinistro respinto da Nicolas, sfodera un destro a giro di poco alto.L’islandese festeggia il prolungamento del contratto disputando la seconda parte della ripresa. Niente di trascendentale, ma un onesto contributo per continuare a far girare la palla a buoni ritmi.Agisce da mezzala

sinistra al posto di Jankto, passa la palla e fa un movimento nello spazio. Anche un affondo sulla sinistra concluso con un cross pericoloso.Entra al posto di Lasagna. Pochi minuti, ma con l’approccio giusto, mica come era successo con il Benevento.