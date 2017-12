Oddo: "Questa Udinese non ha limiti"

UDINE. «Non smorzerò mai l’entusiasmo della mia squadra». Massimo Oddo pensa al treno per l’Europa e al biglietto per salirci che si è guadagnato a furia di vittorie (quattro di fila) e non fa partire il classico “idrogetto'” da pompiere provetto. «Gli obiettivi sono importanti per un gruppo», racconta per mettere la cornice al momento dell'Udinese, capace di risalire la classifica come un salmone controcorrente.Per mantenere i piedi ben piantati in terra bastano altri concetti, legati al calendario perché «la partita più importante da vincere sarà sempre la prossima», aggiunge subito pensando a quello che aveva dichiarato prima del Verona e alla prossima tappa, in quel di Bologna prima della fine dell'anno solare. Tanto che qualcuno gli fa notare: preso gusto mister? «Più la notte è buia più è radiosa l'alba», racconta con vena poetica, alludendo al lungo digiuno di vittorie quando era al Pescara, contrapposto al momento d’oro dell'Udinese.«Ma dobbiamo capire dove siamo migliorati e dove dobbiamo migliorare analizzando questa vittoria di modo che non sia fine a se stessa. Sono schietto: abbiamo fatto dei grandi passi in avanti nella mentalità difensiva per quanto riguarda la gestione del pallone, sono contento per questo ma dobbiamo continuare così».«Dobbiamo cominciare tutte le gare come abbiamo iniziato il secondo tempo: abbiamo avuto la spensieratezza giusta, la serentità che serve per gestire il pallone senza pressioni, credendo nelle nostre qualità».«Noi non dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo semplicemente essere consapevoli dei miglioramenti che stiamo mettendo in mostra, ma c'è ancora tanto da fare per allungare questa serie di vittorie a cinque vittorie».«Mezz’ala perché siamo a tre là in mezzo. Ma è di più, perché calcisticamente intelligente:

a volte commette errori, ma è la normalità per un ragazzo esordiente in serie A. Simbolo? Ha fatto due gol, per questo si è guadagnato l'attenzione di tutti, ma personalmente vi dico che altri giocatori hanno fatto molto bene nel reparto avanzato».©RIPRODUZIONE RISERVATA