Danilo sbaglia e fa autogol, Widmer recupera con un colpo di testa: Bologna-Udinese 1-1 - La diretta

Nell'Udinese solo panchina per De Paul: in attacco gioca Maxi Lopez in coppia con Lasagna. In difesa torna titolare Samir accanto a Danilo e Larsen. Parte fuori dall'undici di partenza Fofana: al suo posto spazio a Behrami in mediana.