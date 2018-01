a verona

L'Udinese si salva grazie all'autogol di Tomovic, con il Chievo finisce 1-1

I ragazzi di Maran partono in quarta e centrano il vantaggio dopo 9 minuti con un gran gol di Radovanovic. I giallobu trovano il raddoppio con Cacciatore, ma l'arbitro annulla la rete dopo essersi consultato col VAR. Udinese sterile in attacco: il pareggio arriva solo per l'errore dei gialloblù