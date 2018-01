La Gsa perde ma va in Coppa

IMOLA. La Gsa si qualifica alle (meritate) Final Eight di Coppa Italia grazie a Trieste e alla Fortitudo. E questo è un traguardo non banale. Si qualifica, nonostante una sconfitta a Imola arrivata dopo un finale trilling, ma che parte dall’inizio di una partita giocata male, sempre a inseguire e soprattutto senza Rain Veideman. Troppo anche per quest’Apu orgogliosa fare a meno dell’estone.



La gara. L’avvio è, purtroppo, il remake di un anno fa. Ricordate? Il vecchio Michele Maggioli, forte ma del luglio 1977, fa ancora nera la Gsa. Segna il solito piazzato, che segnerà fino a 50 anni e oltre se nessuno lo marca. Mettici poi un paio di triple di tale Gasparin e l’Apu va sotto subito. Sul 19-13 Lardo ci prova chiamando time-out. Si rientra e Bell buca da tre. Notte fonda, nonostante un avvio super di Benevelli e Mortellaro. Altro che spirito da derby, con tanto di striscione di ringraziamento per l’impresa srotolato dal settore D. L’ex Snaidero Cavina le sue trappole le ha tese davvero bene, ma con un atteggiamento così dove vuoi andare? Palle perse, Veideman in panchina piegato dall’influenza. A un minuto dalla fine del quarto Dykes con una palla rubata e uno schiaccione in contropiede prova a fermare l’emorragia, Diop fa lo stesso. Imola chiude il quarto avanti “solo” di sei: 23-17. Grasso che cola.



Senza Rain...Sintesi di quanto visto: se cambia l’atteggiamento Udine se la gioca, altrimenti torna a casa con le ossa rotte. Si riparte, pure Bell e Wilson segnano da tre, la Gsa sbaglia troppo e c’è ancora un solco 34-27. È dura, durissima. L’Apu resta in partita facendo valere i chili da sotto con Diop, ma non con Pellegrino (che rabbia, sbaglia troppo, eppure con quel fisico che si ritrova...) e dando lampi da “difesa Apu”. Lardo “si gioca” l’acciaccato Nobile, ma niente aggancio. Troppi errori, clamorosa la palla regalata quasi allo scadere del quarto da Dykes. E gli avversari a metà partita a quota 42 sono chiaro segno di difesa non da Udine. L’Apu deve recuperare punti 6 punti a metà gara. Dura, eppure si può fare (42-36). Specie se Raspino, Pellegrino e Dykes si unissero alla contesa e il 3/14 da tre migliorasse.



La ripresa però ucciderebbe un toro: ancora palle perse (9 a fine gara) e canestro Imola, altra bomba, perchè i romagnoli tirano col 50% da fuori naturalmente (49-38). Buoi quasi scappati dalla stalla. Quanto manca l’estone, maledetta influenza. Illude Dykes con una tripla (54-43), ma Lardo si becca un tecnico, Raspino fa il quarto fallo: Gsa all’angolo. L’arbitro sta contando. E quando Dykes manda alle ortiche un’altra palla e Prato bombarda dalla vicina curva del Tamburello capisci che per staccare il pass per la Coppa, forse, bisogna accendere la radiolina (alias sito della Lega).



No. Perchè la Gsa chiude il quarto con gli avversari a 59 punti (colabrodo per gli standard “lardiani”), ma tiene accessa una fiammella grazie a Dykes che ricuce a -8 (59-51). Il treccia dimostra di essere un americano coi fiocchi perchè anche quando gioca male non molla. Chapeau. Intanto la fiammella difenta un fuocherello grazie a una tripla di Pinton. Zonetta, cara zonetta. Poi La Torre. Meno tre (59-56), è Cavina a volerci parlare sù. Si va punto a punto, che spirito ha la Gsa. Gli Usa romagnoli martellano da tre, ma L’Apu con Dykes e Diop ora c’è, peccato La Torre sbagli un paio di tiri. Diventa una guerra di nervi. Battaglia non da Pellegrino. Onestamente il finale lo avremmo giocato con prof Mortellaro. Quando Prato stavolta la mette dalla curva della Rivazza (l’autodromo di Imola è dietro il palazzo) pare davvero finita sul 73-65. Neanche stavolta. Benevelli impazzisce: segna dalla Piratella, dalla Variante Alta. Imola perde palle a raffica. La Gsa a 17” ha il tiro della vittoria. Benevelli prova a vincerla da tre dall’angolo. Pinton allo scadere

manca pure l’overtime. Niente. Peccato. Finisce 76-73. Sarebbe stato un delitto perfetto. Magari non meritato, ma perfetto. Venerdì c’è subito l’occasione di tornare verra Gsa in un posto sacro per il basket: il palaDozza di Bologna©RIPRODUZIONE RISERVATA