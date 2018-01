Udinese, c'è un mese di tempo per coltivare i sogni

UDINE. È facile essere d’accordo con il “nostro” Bruno Pizzul – mister saggezza calcistica – che nell’articolo che lancia questa pagina e dopo aver cantato le lodi dell’Udinese di Massimo Oddo, rivolgendosi a tifosi e addetti ai lavori, chiosa: «Non è il caso di alimentare aspettative esagerate», riferendosi alla futura volata per l’Europa.

In effetti, nonostante le cinque vittorie di fila a dicembre (di cui ben tre in trasferta tra Crotone, San Siro, sponda Inter, e Bologna), al Bentegodi si è capito che i bianconeri qualche problemino ce l’hanno ancora, che l’equilibrio sul quale si regge la chimica dell’Udinese è estremamente sottile, tanto che sono bastate alcune trovate di quel vecchio marpione di Rolando Maran, l’allenatore del Chievo che per intreprendenza avrebbe anche meritato il bottino pieno nell’ultima giornata prima della sosta.

I clivensi – sì, d’accordo, l’etichetta è orribile e sull’onda degli orobici per i bergamaschi o i lusitani per i portoghesi – hanno pressato, non hanno atteso l’Udinese, evidenziando le magagne di una difesa che con il pallone tra i piedi ha delle difficoltà se si attacca il mancino Nuytinck quando è a destra e manovra con piede “debole” o quando Samir non ha la minima idea di cosa fare in fase di impostazione, praticamente un brasiliano per errore quando deve dare del tu al pallone. Incredibile.

A livello di crescita individuale è quello che sta faticando di più al pari del Fofana in posizione centrale (e non mezz’ala) e di De Paul quando si tratta di un perdere possessi fondamentali per alimentare l’attacco.



Si tratta di difetti “limabili”, come fa capire lo stesso Oddo che parla sempre di squadra con grandi margini di miglioramento, riferendosi al complesso Udinese, anche ai due centrocampisti trainanti, per esempio, sia Barak, sia Jankto, forse il meno paziente dei due in termini di prospettive friulane e qui la società dovrà lavorare sodo a livello motivazionale, perché subito dopo la sosta, a cominciare dalla sfida interna con la Spal del 21 gennaio, i bianconeri vivranno delle giornate chiave.

Sarà il mese dei sogni, non quello del mercato, dove Pozzo non intende muoversi “in uscita”. Semmai ci saranno degli arrivi in prospettiva, come è sempre stato negli ultimi due anni, da Samir a Lasagna, allo stesso Barak, tutti firmati a gennaio.



Ma torniamo ai sogni. Quelli da coltivare sul campo. Senza alimentare aspettative esagerate. L’Udinese comunque è nel gruppone del sesto posto, due passi dietro Sampdoria e Atalanta, a quota 28 come il Torino, la Fiorentina e il Milan.

Avversarie di blasone, dotate di organici superiori sulla carta, ma la voglia di giocarsela fino in fondo deve essere il motore bianconero, capace di far crescere gli elementi di poca esperienza, di eliminare i difetti strutturali di una squadra che non ha comunque un vero e proprio bomber e che deve produrre gol con i centrocampisti per poter reggere il passo delle avversarie dirette.



Dal punto di vista aritmetico, poi, l’Udinese ha, al pari della Samp, una gara da recuperare. Lo farà subito dopo la sfida con la Spal, contro la Lazio (una delle realtà del momento), prima della trasferta di Genoa, altra squadra risollevata dal cambio di allenatore, quel Ballardini che pareva poter fornire un calcio “tarocco” come le copie da spiaggia dei suoi Ray Ban e che invece ha rimesso in sesto il Grifone.

Poi Milan

e Torino prima della Roma per un trittico la far tremare i polsi, tra scontri diretti e incroci con chi punta a un piazzamento Champions. Come dire: già esserci è motivo di soddisfazione. Non resta che viverla più a lungo possibile...©RIPRODUZIONE RISERVATA