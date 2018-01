L’eurosogno di De Paul: «Qui vinciamole tutte»

UDINE. Rodrigo De Paul è volato in Argentina. Una settimana di vacanze per staccare la spina e ricaricare le batteria in vista della seconda parte di campionato. Prima di salire sull’aereo il numero 10 dell’Udinese ha fatto qualche riflessione sul presente bianconero, ma anche su quello che potrà accadere da qui a maggio.L’Udinese si è parzialmente fermata a Verona contro il Chievo dopo cinque successi di fila in campionato. «Noi volevamo vincere – ribadisce De Paul –, ma ci siamo trovati di fronte una squadra dura, composta da giocatori esperti. Non è un risultato da buttare, comunque, perchè ci permettere di tenere aperta la striscia positiva». Ha sofferto tanto la squadra di Oddo nei primi 45’, capace però di rimettersi in carreggiata nella ripresa: «Anche io ho avuto un’occasione per fare gol, ma non ho avuto molto tempo per controllare e calciare».É sicuramente positivo quello della squadra, soprattutto considerando che a inizio dicembre i punti in classifica erano solamente 12. «Ma io ho sempre avuto grande fiducia nella squadra – sostiene De Paul –, si trattava solo di avere un po’ di pazienza per trovare la strada giusta». Voltandosi indietro l’argentino non nasconde che qualche punto manca: «Tre, al massimo quattro e il pensiero va a tutte quelle gare che dovevamo pareggiare e abbiamo perso: con il Chievo e il Cagliari in casa, con la Spal in trasferta. Va anche detto che è stata inaspettata la vittoria sull’Inter. Il calcio ti dà e ti toglie». A livello personale giudica positivo il 2017, ma si aspetta di più dal 2018. Soprattutto a livello realizzativo, aggiungiamo noi, visto che da quando è arrivato Oddo agisce da seconda punta: «Io penso soprattutto a fare gli assist, mi danno più soddisfazione», liquida il discorso Rodrigo che in merito alla sosta spiega: «Non crea alcun problema, credo che in tutti i lavori ci sia bisogno di un po’ di vacanza. Il fatto di andare in Sudamerica non è crea danni a nessuno, siamo abituati al cambio di fuso e poi comunque ognuno ha il suo programma di lavoro da rispettare. Siamo dei professionisti».Dopo la sosta al Friuli arriverà la Spal alla quale l’Udinese ha già regalato due punti nella gara d’andata. Gli omaggi sono esauriti e De Paul concorda: «Da qui alla fine in casa dovremo

vincerle tutte se vogliamo raggiungere un traguardo importante». Dalla bocca di Rodrigo non esce mai la parola "Europa", ma è evidente che nella sua testa sia scattato qualcosa. In casa Udinese la classifica la si guarda in avanti, non più indietro.