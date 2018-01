Mercato, botti in attacco per il Pordenone: ecco Cicerelli

PORDENONE. Si sbloccano i movimenti in entrata per l’attacco del Pordenone. La società neroverde è vicina al primo colpo: in arrivo dalla Salernitana Emmanuele Cicerelli, punta esterna classe 1994, capace la scorsa stagione di collezionare 36 presenze e 6 gol con la Paganese in serie C. Non è finita qui.

Matteo Lovisa, che si sta occupando del mercato, è in forte pressing sulla pista che porta a Mario Pacilli (’87) del Lecce. Oggi, mercoledì 10 gennaio, a Milano è previsto l’incontro tra lui e l’agente del giocatore, in attesa poi di definire ufficialmente l’uscita verso Pisa di Miguel Angel Sainz-Maza (’92) e l’arrivo a Pordenone dalla città toscana di Roberto Zammarini (’96).



Vicini. Le situazioni legate agli addii dello spagnolo e di Riccardo Martignago (’91) – quest’ultimo ormai a un passo dal Mestre – hanno portato il Pordenone ad accelerare la situazione per le operazioni in ingresso dell’attacco.

Da qui il passaggio da interesse ad affare vicino alla conclusione per Cicerelli, esterno offensivo che a Salerno in serie B non trova spazio. Lovisa ha individuato in lui, giocatore potente e in grado di saltare l’avversario, uno degli uomini giusti per dare brio agli ultimi 16 metri della manovra neroverde: oltre al buon campionato con la Paganese Cicerelli vanta 118 presenze e 13 reti in categoria.

Un curriculum di spessore, seppur non sia quello del pezzo forte che può arrivare dal mercato, quel Pacilli in uscita da Lecce e per cui in giornata il Pordenone farà un tentativo deciso. L’anno scorso l’esterno ha segnato 7 reti e servito 10 assist e ha 269 presenze e 36 gol tra i pro. Due piste calde e gli affari si possono chiudere entro il fine settimana.



Le altre operazioni. Stand-by per Fabio Scarsella (’89) della Cremonese e per Federico Maracchi (’88) del Trapani: uno dei due arriverà per far compiere un salto di qualità alla linea mediana. Per Zammarini dal Pisa è questione di dettagli, così come Sainz-Maza verso i nerazzurri.

Lulli (’91) sembra vicino alla Reggiana e Pellegrini (’90) al Fano. Intanto la squadra si è allenata ieri sul sintetico di Torre. A disposizione di Colucci tutta la rosa, con Zommers rientrato dalla Lettonia. Unico che ha lavorato a parte è stato Berrettoni, che ha proseguito il suo programma di forza personalizzato.

Una scelta, quella

di allenarsi da solo, presa per evitare che il ginocchio subisca un sovraccarico legato al campo sintetico. Le sue condizioni sono buone e sarà a disposizione per l’amichevole di sabato al Bottecchia col Venezia (il via alle 14.30).©RIPRODUZIONE RISERVATA