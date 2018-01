Gsa, la carica di Pedone: "Ora avanti così"

UDINE. A Imola non sono arrivati i due punti, ma l’accesso alla Coppa Italia è comunque un risultato per cui sorridere. E infatti il presidente Alessandro Pedone ieri sera ha fatto visita alla squadra per dire due parole prima dell’inizio dell’allenamento.

«Ho voluto fare i complimenti a tutti i giocatori per il raggiungimento delle Final Eight» ha detto il numero uno bianconero all’uscita dallo spogliatoio.

«Per noi che solo due anni fa eravamo in tentativo di risalita in A2 con Orzinuovi e Bergamo, che ora sono appaiate in fondo alla classifica, essere terzi e qualificati per la Coppa Italia di Jesi è motivo d’orgoglio. Per questo li ho ringraziati. Detto ciò, adesso arriva la parte più dura della stagione.

Ci troviamo di fronte un girone di ritorno in cui molti scontri diretti per l’eventuale graduatoria play-off li giocheremo fuori casa. Chiaramente dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa intensità che abbiamo messo nel derby, a partire dalla gara di venerdì a Bologna».



E dopo il colloquio, è partita la seduta. Primi venti minuti di lavoro fisico in modo da attivarsi al meglio, e poi pronti a giocare. Quattro contro quattro in continuità con difesa aggressiva per imparare a gestire al meglio la pressione avversaria.

Ma ad un certo punto: silenzio. Francesco Pellegrino è caduto a terra e la paura di tutti i presenti ovviamente è stata quella di vedere l’infermeria rimpolparsi ulteriormente. Dopo pochi secondi per fortuna il centro bianconero si è rialzato e ha ricominciato a giocare. Solo un colpo al naso che però ha fatto tremare il Carnera.



A proposito di infortuni: la situazione in casa Apu è ancora abbastanza critica. Mauro Pinton ieri sera non si è allenato per un colpo ricevuto alla mano operata nell’ultima partita che lo mette in serio dubbio per la prossima gara a Bologna.

Capitan Michele Ferrari si è fermato a metà allenamento per il solito mal di schiena e Andrea Benevelli, nell’ultima parte della seduta, ha svolto un lavoro differenziato con il preparatore atletico Dario De Conti. Rain Veideman, invece, ha dato segnali di ripresa: il play estone ha svolto l’allenamento intero ma è apparso visibilmente debilitato dall’influenza.

Anche Dykes, durante la fase di gioco, a un certo punto, si è seduto per un colpo al ginocchio destro

ma la cosa si è risolta con l’applicazione di un po’ di ghiaccio. Di certo l’anticipo di venerdì sera al PalaDozza non aiuta nel recupero. Due giorni in più sarebbero stati decisamente utili per tentare di avere la squadra al completo.©RIPRODUZIONE RISERVATA