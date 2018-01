Il PalaDozza, Dalipagic e mezzo secolo di storie di Tonino Zorzi

CIVIDALE. Domani sera la Gsa Udine gioca al palaDozza di Bologna, il tempio della pallacanestro italiana contro la Fortitudo. Sarà una partita d’alta classifica, al solito, visto il contesto, inebriante. Alla vigilia del match non si poteva fare a meno di andare da “lui”, da un monumento della pallacanestro italiana: Tonino Zorzi, il Paron.

L’appuntamento è a Cividale, al termine della seduta col fisioterapista Luigino Boccolini. Il coach Hall of fame del basket, vent’anni a segnare valanghe di punti in campo, più del doppio a insegnare basket in panchina, si presenta in tuta, cappellino da baseball, zainetto e un paio di scarpe da ginnastica colorate. È in gran forma il Paron. Il 10 giugno compirà 83 anni. Alla prima domanda ti spiazza, se solo lontanamente avevi osato pensare fosse vecchio.«Sul pc, sull’Ipad o in tv. Ho tutti gli abbonamenti: Sky, Eurosport. Dal pomeriggio a notte fonda guardo partite, spesso anche più d’una insieme. Ma se smetto di guardarne una e poi ci ritorno devo rivedere tutto da capo: lei sa come si fa?«Certo, in tv. È stato uno spettacolo. Udine è una bella squadra, Lardo è uno navigato. Giocano bene. E poi quel ragazzo di colore mi piace un sacco».«Sì, ha mezzi notevoli, neanche 18 anni, una bella carriera davanti, se naturalmente avrà la fame giusta per costruirla».«Vero. È il limite delle nuove generazioni. Il basket non è solo talento, è tanto lavoro in palestra. C’è un verbo inglese che sintetizza tutto qiesto»., migliorare. Ho allenato decine di americani. A loro basta usare questo verbo e loro capiscono. E migliorano. Potrei fare mille esempi, ne scelgo uno. Quando facevo il coach senior a Boniciolli alla Virtus ho allenato per ore al tiro la mattina Koponen e Langford».«Ecco, ci siamo capiti».«Che bella partita. Boniciolli è bravo, non si accontenta mai, e questo potrebbe essere anche un suo difetto. Lo conosco bene, gli ho fatto da coach senior. Ha una squadra di veterani, se ingrana da qui a maggio Trieste deve stare attenta per la promozione».«Mi ha fregato il posto a Reggio Calabria (ride ndr), ma lo perdono perchè il padre della sua compagna Malì Pomilio è un mio grande amico. Io e Vittorio eravamo in Nazionale assieme. Era il 1957, viaggiavamo verso Tiblisi. Ci fermarono alla frontera per ore: i sovietici avevano trovato nella sua valigia dei libri di ingegneria, pensavano fosse una spia, invece era uno studente modello. Ricordate: il giocatore che studia nove su dieci fa strada. Ne avevo uno fortissimo a Venezia, Carlo Spillare, tiratore micidiale. Ora è avvocato affermato a Vicenza».«Molto meglio della serie A1, giocano solo due stranieri e tanti italiani. Per rilanciare la Nazionale bisogna puntare sui ragazzi, fare in modo che giochino, sbaglino e migliorino. Leggo che la Lega vorrebbe 12 stranieri...scherziamo? Poi trovo assurdo che per salire in A1 ci sia ancora solo una promozione».«Campionato 1972-1973 con la Reyer affronto la Virtus. Perdiamo di uno perchè Fultz recuprera una palla e segna in contropiede. Uno spettatore mi sfotte: parapiglia. I carabinieri mi portano via, sbraccio, faccio volare il cappello a un appuntato. Rientro in spogliatoio con camicia e giacca strappata. L’avvocato Porelli, storico presidente delle “V nere”, un gran signore, me le ricomprò. Quello è un tempio della pallacanestro italiana».«Un grande...io sono più vecchio di sei mesi. Non gli perdonerò mai d’aver scritto a tutte le squadre Nba nel 1974 per consigliare Steve Haves, mio americano a Venezia che li aveva “uccisi” in una memorabile partita...alla fine tornò in Nba. Ci sentiamo spesso io e Dan, mediaticamente ha dato molto al nostro basket, ma di recente non sono andato al suo matrimonio...aveva messo l’Iban in calce all’invito invece della lista nozze...È sempre stato un tirchio il mio amico Dan».«No, mi aiuti».«Brusamarello ne fece 12, Radovanovic mise 10 punti, perché gli insegnai a tirare i liberi. Insomma, fu una vittoria di squadra (ride)»«Allenamento, allenamento, allenamento. Ore e ore a tirare. Quel giorno coach Gamba era furibondo: lo facevano andare a sinistra pensando di fregarlo, e Praja li uccideva. Fece 40 punti nel primo tempo, io non me ne accorsi».«Lui, Spencer Haywood, Dan Caldwell alla Viola. Ma io non ho mai allenato mai squadroni...».«Fece con il suo Brasile “il biscotto” con l’Australia ai Mondiali 1990 e con l’Italia fummo sbattuti fuori dalle medaglie. Lo presi a Pavia, ci fece vincere il campionato di A2, ma non gli ho mai perdonato “il biscotto”. Non ero sicuro potesse anche difendere. Chiesi a Tanjavic che mi disse: “Salta come cammello”».«Una partita fu indimenticabile. Nel 1975 vincemmo contro la Snaidero di Jim McDaniels, uscii tra gli applausi, c’erano 7 mila persone. Prima del match tremai: il nostro americano, un lungagnone che avevamo piazzato con moglie e tre figli in un malinconico residence a Mestre, parlava con il viziatissimo Jim, casa a Cortina, belle auto, belle donne. Penso: se questo capisce che a Venezia lo paghiamo poco gioca male. Invece volle marcare quel fenomeno e lo tolse dalla partita».«Tante. Con la Reyer, la Coppa delle Coppe nel 1970 con la Partenope Napoli. Quando con Gorizia nel 1998 battemmo la Virtus di Danilovic e Messina in panchina con un tiro di Stazic e Timinskas stellare. Ettore era furibondo».«Se lo meriterebbe, ma prima che molli il vecchio (Popovich)...Ma se gli danno la panchina prendo l’aereo e vado ad applaudirlo».«Frank Vitucci, Attilio Caja, Franco Ciani, Valdi Medeot. Mi chiamano spesso, anche per confrontarsi con gli schemi».Apre l’Iphone, mostra messaggi dicon foto di schemi.«Senza un imprenditore come Leo Terraneo è morto tutto. Ora ci sono due squadre in C silver. Ho 82 anni ma non mi hanno mai chiamato per dare una mano in palestra...ci andrei volentieri, ovviamente gratis».«Vittori, primo per forza, era il più forte. Brumatti, Pieric, Zollia, Ardessi».«Sì, ci sono anch’io (in serie A 215 presenze e 3.948 punti senza tiro da tre), ricordo ancora quando ancora studente in Scienze motorie a Varese nel 1955 festeggiai a 20 anni il titolo di capocannoniere. Ho fatto una bella carriera, ma con il rimpianto di non essere stato convocato per le Olimpiadi di Roma 1960, il mio amico Flaborea me lo ricorda sempre, lui ci andò».«Frequento quel mondo dagli anni Sessanta, sono amico di Larry Brown, Jerry West, ma spesso le partite di adesso sono tantoe tira. Steph Curry e Kevin Durant mi piacciono, il barba Harden mi piaceva più a Oklahoma, e Westbrook è devastante».«Fortissimo, ma a volte si specchia su se stesso».«Gallinari ha talento infinito ma non ha vinto nulla, Bargnani ha talento ma non ha le palle, Belinelli sta facendo un carrierone. Qui in Italia mi piacciono Della Valle e il nosto Davide Pascolo, uno forte forte. E Cecilia Zandalasini è una super giocatrice».Già perchè il paron segue anche il basket donne. «Nel 1970 quando allenavo a Napoli insegnai io a tirare a Mabel Bocchi». Ci arrendiamo. E mentre l’amico Claudio Pea, che coniò il termine “paron” lo chiama per commentare la partita della sera prima della Reyer in Coppa, salutiamo.Domani la Gsa gioca nel tempio del PalaDozza. Non gli chiediamo un pronostico. Boniciolli è un amico e a Udine c’è pure un suo ex giocatore, il gm Davide Micalich. «Me lo ricordo bene, era un giovane promettente e lo facevo allenare con la prima squadra. Buona partita a tutti. Se Udine gioca al palaDozza vuol dire che è tornata forte, bravi». Avete capito perché la chiacchierata col paron era obbligatoria?@simeoli1972. ©RIPRODUZIONE RISERVATA