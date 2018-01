La ricetta di Zampa: "Scuffet in prestito per trovare fiducia"

UDINE. «Mi terrei Bizzarri, manderei Scuffet a giocare titolare in prestito entro la fine del mercato di gennaio e riporterei a casa Meret per fargli fare il secondo a Bizzarri, che per affidabilità vale Karnezis». Arriva da Alessandro Zampa la consulenza di mercato che non t’aspetti sui portieri di casa Pozzo, ai quali Zampa riserva un’analisi schietta e disinteressata.«Prima di tutto è doveroso premettere che solo chi vive il lavoro dall’interno sa soppesare tutti gli aspetti e i risultati, quindi io mi limito a delle considerazioni per quanto visto da spettatore, anche se non posso fare a meno di giudicare con l’esperienza maturata in tanti anni di preparatore».«Andiamo per ordine; Bizzarri sta giocando non solo perché Oddo lo conosce bene, ma perché sta dimostrando di essere affidabile, un portiere da sei, sei e mezzo a partita. Non avrà l’esplosività dei vent’anni, ma ha la conoscenza del calcio italiano e personalità notevole. In più sa bene cosa vuole da lui l’allenatore, visto che lo ha avuto a Pescara. Oddo quindi si è preso questa certezza».«Non ho sentito Delneri, ma credo che Gigi avesse scelto Bizzarri perché stava capendo che qualcosa scricchiolava nel suo apparato e ogni allenatore cerca delle certezze, quindi ha puntato sull’uomo di esperienza, anche se non era solo Scuffet il problema, ma tutta la squadra».«Bisognerebbe vedere come vive questa realtà, ma ho l’impressione che per Simone le aspettative sono sempre troppo elevate in questa piazza. L’asticella si è alzata molto e ho l’impressione che ci si aspettasse la luna da lui, non pensando invece che a diciannove anni si ha bisogno di tempo per maturare. Purtroppo non è la prima volta che accade in Friuli, basta ricordare che Zoff non è stato profeta in patria, quindi, visto che la gerarchia è chiara, per il bene del ragazzo è bene che vada a giocare altrove per ritrovare serenità».«Anche lui ha bisogno di giocare e mettere i guanti, ma tra lo stare in panchina a Ferrara o a Udine, meglio che torni qui a fare da secondo in una squadra che non lotterà solo per la salvezza,

con la prospettiva di fare il primo la prossima stagione. Credo che ne sarebbe rinfrancato».«Un ritorno a Udine lo escludo, ma resta un portiere di sicuro affidamento».©RIPRODUZIONE RISERVATA