Il mercato del Pordenone: fatto Pacilli e Zammarini è ufficiale

PORDENONE. Il Pordenone fa un altro passo avanti sul mercato. La società neroverde ha trovato l’accordo con Mario Pacilli, attaccante classe 1987 del Lecce, e ha ufficializzato l’acquisto di Roberto Zammarini, centrocampista classe 1996 del Pisa.

Quest’ultimo sosterrà oggi il suo primo allenamento da neroverde, mentre per la punta non resta che aspettare qualche giorno. Manca solo l’intesa tra il giocatore e la società giallorossa sulla buonuscita, attesa per il weekend. Dopodiché il giocatore salirà in Friuli e, se tutto procede come da previsioni, lavorerà con Stefani e soci nei primi giorni della prossima settimana. Sarà ufficiale in giornata, invece, il passaggio di Riccardo Martignago (’91) al Mestre.



Novità. Decisivo l’incontro tra il dirigente dei ramarri Matteo Lovisa e l’agente del giocatore: Pacilli ha accettato l’offerta del Pordenone e, salvo clamorose sorprese, sarà un elemento a disposizione di Leonardo Colucci. La punta arriva a rinforzare la squadra con la formula del prestito sino a giugno con riscatto obbligatario in caso di serie B. Tutti dettagli, questi, da mettere nero su bianco a breve: ciò che conta sinora è aver raggiunto l’intesa con l’attaccante, che oramai non rientrava più nei piani del club salentino.

Si tratta di un acquisto di spessore, visto che la scorsa stagione Pacilli era stato capace di sei gol e sette assist. Oggi arriva a Pordenone l’altro attaccante, Emmanuele Cicerelli (’94): il suo acquisto dovrebbe però essere ufficializzato domani. Anche lui arriva in prestito sino a giugno (dalla Salernitana). La formula: la società neroverde potrà esercitare il diritto di riscatto e quella campana il diritto di controriscatto.



Per la mediana. Mentre è tutto fatto per Zammarini, col giocatore già oggi agli ordini di Colucci, si attendono buone nuove dal fronte Federico Maracchi (’88). In giornata è atteso un aggiornamento tra il Pordenone e l’agente del centrocampista del Trapani: si spera di fare un passo in avanti ma è dura, perché i granata – per quanto sembra vogliano lasciare andare il triestino – non arretra di molto sulla richiesta economica. In alternativa è sempre pronto Fabio Scarsella (’89), in uscita dalla Cremonese e ambito anche dal Trapani (che comunque ha già ingaggiato l’ex Parma Corapi).

Infine le uscite: Eros Pellegrini (’90) andrà a Fano, è questione di giorni; Martignago (’91) oggi firmerà a Mestre, così Sainz-Maza (’92) a Pisa, mentre Lulli (’91) dovrebbe andare alla Reggiana. Il fatto che ieri quest’ultimo si sia allenato a parte è un chiaro segnale del fatto che abbia la valigia

pronta. Raffini ('96) e Buratto ('94), invece, non rientrano per ora nei piani ma al contempo le pretendenti (Prato, Alto Adige), non accelerano per averli: si andrà alle lunghe, probabilmente verso la fine del mercato.