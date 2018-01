La Gsa punta Bushati, il play di Brescia

UDINE. La Gsa torna a muoversi sul mercato. Con Pinton quasi certamente costretto a operarsi ancora alla mano fratturata a dicembre e viste le ripetute emergenze nel settore esterni, la società bianconera si sta muovendo per dare un altro rinforzo a coach Lardo.

L’uomo su cui si è mosso il giemme Davide Micalich è il play-guardia Franko Bushati, attualmente in forza alla Leonessa Brescia. Bushati, visto lo scarso minutaggio riservatogli in questa stagione, è propenso ad accettare il corteggiamento udinese, ma la società bresciana punta i piedi e non è intenzionata a far partire facilmente l’eroe della finale play-off di due anni fa contro la Fortitudo.

Nelle prossime ore la situazione è destinata

a sbloccarsi, in un senso o nell’altro. Franko Bushati, nazionale albanese classe 1985, è un play-guardia di 191 centimetri. La sua crescita cestistica è avvenuta in Italia, nel fertile vivaio della Stella Azzurra Roma, dove ha avuto come compagno di squadra e grande amico Andrea Bargnani.