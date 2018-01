Gsa, quasi fatta per Bushati: vuole venire a Udine e Brescia “insorge”

UDINE. Forse ci è voluto più del previsto, ma alla fine l’Apu Gsa è riuscita a mandare a segno il colpo di mercato che voleva. È arrivato infatti l’accordo per Franko Bushati, guardia di nazionalità albanese classe 1985, proveniente da Brescia.



La società bianconera ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portare il giocatore in Friuli. Non di certo per la volontà dello stesso Bushati che, anzi, fin dal principio si è detto contento di approdare in una società ambiziosa come Udine.

Franco Bushati in azione (video tratto da Youtube)





È stato l’ambiente bresciano a opporre resistenza alla partenza di un vero e proprio simbolo della Leonessa. Fino all’ultimo la società lombarda ha tentato di far desistere Bushati dal lasciare Brescia.

«Proveremo a fare un ultimo tentativo per trattenerlo visto che ha un contratto con noi e con Udine non ha ancora firmato – ha affermato ieri la presidentessa Graziella Bragaglio – ma se la sua volontà è quella di fare un’altra esperienza per provare le emozioni già vissute due anni fa con noi, non ci opporremo».

Queste parole sono una conseguenza del fatto che, pur senza l’ufficialità dell’ingaggio, già nel pomeriggio di martedì 23 gennaio su alcuni siti bresciani fosse uscita la notizia del saluto di Bushati a tifosi e compagni.



A queste prime indiscrezioni, la Leonessa ha risposto prontamente con una nota dell’ufficio stampa in cui è stata dichiarata la volontà da parte della società, preso atto del volere di Bushati di legarsi ad un’altra realtà, di valutare tutte le possibili ripercussioni derivanti dal trasferimento del giocatore.

Si aspetta quindi solo la risoluzione del contratto e se tutto andrà come previsto Franko Bushati arriverà oggi in Friuli e sarà presentato alla stampa prima dell’allenamento pomeridiano.



La guardia albanese andrà a rinforzare il reparto esterni della squadra di coach Lino Lardo che nell’ultimo periodo ha dovuto sopperire all’assenza di Mauro Pinton.

Le trattative tra la società bianconera e iI giocatore si erano concluse positivamente già una settimana fa: Bushati infatti ha sempre espresso stima nei confronti del progetto bianconero e, non essendo riuscito a ritagliarsi più di 12 minuti di media a partita in quest’ultima stagione, l’opportunità offerta da Udine è sempre stata allettante ai suoi occhi.



Si può quindi ipotizzare che domenica sera sia arrivata la spinta decisiva proprio sotto questo aspetto: i soli 7 minuti di utilizzo in campo nella gara contro Pesaro, vinta poi agilmente da Brescia, hanno convinto il giocatore ad accettare la proposta dell’Apu che rappresenta, per un atleta sulla soglia dei 33 anni e con ancora tanta voglia di giocare, una piazza ambiziosa dove poter trovare spazio.



