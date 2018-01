Oddo e Inzaghi, da compagni di squadra ad allenatori "rivali"

UDINE. I numeri dicono tutto: 172 presenze (135 in campionato, le altre nelle Coppe) e 17 gol, tanti per uno che di mestiere faceva il terzino destro. Sono le cifre di Massimo Oddo da calciatore della Lazio, sua avversaria domani nel recupero in programma all’Olimpico.



In nessun’altra società l’attuale allenatore ha giocato così tanto. Oddo ci arrivò nell’estate del 2002 dal Verona, appena retrocesso in serie B: la Lazio stava vivendo le ultime stagioni dell’era di Cragnotti. In quella rosa, consegnata al giovane allenatore Roberto Mancini, c’era gente del calibro di Marchegiani e Peruzzi, Mihajlovic e Giannichedda, Fiore e Simeone, Stankovic e Liverani, Corradi e Simone Inzaghi per arrivare agli attaccanti. Oddo in quella prima annata giocherà “solo” diciannove gare, da quella successiva diventerà un titolare inamovibile superando sempre le trenta presenze.



Terzino rigorista. «Lui e Inzaghi non era compagni di camera ma si frequentavano anche fuori dal campo», ricorda un testimone oculare come Giuliano Giannichedda. Oddo fece il suo battesimo nel calcio internazionale disputando le Coppe europee, e nell’ultima stagione e mezza diventò il capitano dei biancocelesti. Il primo gol in campionato lo segnò nel torneo 2003-2004, nelle successive annate arrivò a quota quattro, sette e cinque. Due le doppiette: la prima alla Sampdoria, l’altra al Torino, pochi mesi prima di essere ceduto al Milan nel gennaio del 2007. «Segnava parecchio perchè era il rigorista designato – racconta ancora Giannichedda – e calciava bene pure le punizioni».



Macchè predestinati. Molti giocatori di quella Lazio hanno proseguito la carriera nel mondo del calcio scegliendo la strada della panchina. Mihajlovic e Simeone, lo stesso Giannichedda e i due avversari di domani sera. «Quando giocavano non davano l’impressione di essere così predisposti per la panchina – le parole di Giannichedda –. Certo, Simone era un’enciclopedia, conosceva tutti gli attaccanti dalla serie A alla D e il numero dei gol che avevano segnato. Massimo era più estroso, lui inizialmente aveva altre idee, poi quando ha provato con gli Allievi del Genoa...».



Gli si è aperto un mondo. «Io lavoravo con le nazionali giovanili e ricordo che si parlava bene di lui, di come faceva giocare il Pescara Primavera».



Precedenti. Non sarà la prima volta di Oddo allenatore avversario con la Lazio. Lo scorso anno la affrontò due volte e andò piuttosto male: 3-0 all’Olimpico alla quinta giornata, 2-6 all’Adriatico in quella che sarebbe stata la

penultima presenza di Massimo sulla panchina abruzzese. Inzaghi ha costruito una macchina da “guerra” perfetta, difficile contenerla. L’Udinese ha il dovere di provarci. In fondo, si facevano gli stessi ragionamenti prima della trasferta con l’Inter...©RIPRODUZIONE RISERVATA