Genoa e Milan, la sfida al passato di Oddo

UDINE. Il riassunto di una carriera calcistica in dieci giorni. Mercoledì sera Massimo Oddo è tornato all’Olimpico a sfidare la Lazio, squadra che l’ha reso famoso e gli ha permesso di guadagnarsi un posto tra gli azzurri che poi hanno vinto il Mondiale nel 2006.

Domenica sarà a Marassi, sponda Genoa, la società che nell’estate del 2013 gli offrì la panchina degli Allievi su suggerimento del suo amico Fabio Liverani, domenica 4 febbraio si accomoderà sulla panchina del Friuli sfidando il Milan di Gattuso squadra con cui ha vinto sia scudetto che Champions League. Un vero e proprio tuffo nel passato per conquistarsi un pezzetto di futuro inteso come sogno europeo al quale l’Udinese conta di restare aggrappata il più a lungo possibile.



Primi passi. Ieri sera nell’intervista a “Tu per tu” su Udinese tv, Massimo Oddo ha raccontato al collega Maurizio Ferrari un po’ tutta la sua carriera, da quando aveva cinque anni e andava assieme a mamma Maria sui campi dell’Abruzzo a seguire le gare di papà Francesco fino a quando si è seduto sulla panchina bianconera. «I miei mi iscrissero alla scuola calcio – ha raccontato – un anno prima del limite consentito, ma proprio per questo potevo svolgere gli allenamenti ma non disputare le partite a differenza di mio fratello che ha un anno in più di me».



Nelle giovanili della Renato Curi Oddo ha conquistato tre scudetti del campionato dilettanti: «Mi sono abituato a vincere subito – ha ricordato –, in un ambiente sano che innanzitutto mi ha fatto crescere come persona». A 16 anni e mezzo fece un provino con Lucchese e Milan. Inevitabile che la scelta sia caduta sul Diavolo. Faceva i cross a Van Basten in allenamento e ha vinto lo scudetto con la squadra Beretti. In prima squadra non ci è mai arrivato.



Milan. Al Diavolo ci è tornato a 30 anni e mezzo. «Quella per me è stata una grande soddisfazione: farmi riprendere dal club che all’inizio non aveva creduto in me e che per avermi ha speso il triplo di quello che aveva incassato cedendomi». Ha vinto tutto: scudetto, Champions, Supercoppa Italiana, Supercoppa Europea e Mondiale per club. «Non finirò mai di ringraziare il Milan per questo». Il Diavolo lo incrocerà tra poco più di una settimana al Friuli.



Genoa. Domani, invece, sarà a Genova dove è cominciata la sua carriera di allenatore. «Avevo studiato per fare altro, poi si è aperta questa opportunità e sono contento». Ricorda bene il suo primo giorno di allenamento con gli Allievi del Grifone: «Non sapevo cosa fare, nei giorni precedenti avevo chiamato tutti i miei ex allenatori e mio padre per farmi consigliare». Quell’esperienza lo ha formato molto: «Con i giovani puoi sperimentarti e sperimentare, ti evolvi perchè te lo impone questo mestiere.

É stato un passaggio determinante». Oddo ha studiato fino alla laurea ma ai giovani non si sente di fare troppe prediche: «Dico quello che ripeto ai miei figli: inseguite i vostri sogni, fate quello che volete, ma sempre al massimo, cercate di essere i migliori non uno dei tanti».



Creature. Domani a Marassi Oddo ritroverà Lapadula, l’attaccante che con il suo Pescara segnò 30 gol nel campionato di serie B. Quando però gli hanno chiesto quale giocatore pensa gli debba qualcosa il tecnico bianconero ha risposto: «Io non ho lanciato nessuno, semmai “salvato”. Torreira me lo mandarono in Primavera dalla prima

squadra, sembrava destinato a tornare in Uruguay: gli cambiai ruolo spostandolo da trequartista a play ed è diventato il giocatore che tutti ammirano. Diciamo che è una mia creatura che poi è stata migliorata dai miei colleghi che l'hanno allenato».