L'Udinese prova a rifarsi con il Genoa

UDINE. Masterchef Massimo Oddo ci ha abituato bene: a cavallo delle feste natalizie l’Udinese ha “mangiato” come a Casa Cupiello, così dopo un solo pasto saltato, tra l’altro nel recupero contro la Lazio, con il Genoa all’orizzonte – appuntamento oggi a Marassi –l’appetito è tornato a farsi sentire, tra (difficili) sogni europei e (terribili) incubi di un ritorno al passato.

Colpa anche delle tre reti incassate nella Capitale, una portata difficile da digerire, anche se lo stesso Oddo ha subito sottolineato il divario – anche in termini di ambizioni, oltre che di organico – tra bianconeri e biancocelesti. Discorso che, classifica alla mano, non può reggere al cospetto del Genoa, rivitalizzato dal Ray-Ban style di Davide Ballardini (8 punti nelle ultime cinque gare), ma tutt’altro che “ingiocabile”, vista anche la fatica dei rossoblù in fase conclusiva.



La missione. Oddo è stato in sede di presentazione estremamente puntuale nel sottolineare le ultime magagne della sua squadra. Che fa una fatica terribile a imbastire le proprie trame, più che finalizzarle. L’attacco non è atomico, ma con il recupero di Lasagna (che si era fermato per colpa di un pestone al piede destro) è comunque capace di produrre pericoli per gli avversari, seppur non in quantità industriale.

Bisogna piuttosto registrare il gioco alla fonte: il tecnico pescarese ci ha provato con Balic contro la Spal – risposta negativa, tanto che vien da chiedersi se lo spalatino ha un deficit in termini di carattere – e poi con Hallfredsson, che fa quel che può in regia, davvero poco per qualità delle giocate. Ecco perché si aspetta con ansia il rientro di Behrami che intanto oggi sarà almeno in panchina.



Le scelte. Naturalmente, dopo aver confidato che recupererà Lasagna, Oddo ha staccato la spina alle “rivelazioni” sull’undici titolare, anche perché i dubbi sono davvero pochi, complici le assenze, quelle di Widmer e Adnan su tutte, alle quali bisogna aggiungere la forma tutt’altro che perfetta di Angella dopo un lungo stop. In soldoni, i nomi per la retroguardia e le due fasce sono facili da fare, difficilmente alle tre di questo pomeriggio ci saranno scelte spiazzanti in quei reparti. Nuytinck, Danilo (tra l’altro in diffida, occhio) e Samir in difesa davanti a Bizzarri, Larsen e Pezzella sulle fasce.

Da valutare invece la composizione della mediana dove Barak (a

sua volta diffidato e la prossima in casa sarà contro il Milan) potrebbe essere lasciato a riposo a vantaggio di un “pacchetto” composto da Fofana, Hallfredsson e Jankto. In attacco Lasagna e Maxi Lopez, in vantaggio su De Paul e Perica, nell’ordine.©RIPRODUZIONE RISERVATA