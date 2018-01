Udinese, Oddo dopo la vittoria sul Genoa: "La sfuriata è servita, possiamo sognare"

GENOVA. «Si è rischiato qualche omicidio nell’intervallo». La tensione si scioglie con una battuta firmata da Massimo Oddo.

Perché l'Udinese non avrà giocato una partita che sarà citata dai manuali del calcio, ma la svolta capace di portarla in vantaggio e di farla resistere in inferiorità numerica per mezz'ora è arrivata dalla sfuriata del tecnico pescarese che ha svelato il retroscena una volta incamerati i tre punti.

Una chicca che fa il paio con i complimenti allo spirito della squadra: «Conta anche il saper soffrire e dimostrare le proprie qualità caratteriali».



Oddo, la partita nel complesso non è stata esaltante: il risultato è forse la parte migliore di questo pomeriggio a Marassi...



«È stata una brutta partita, come avevo messo in preventivo, disputata su un campo non all’altezza dove la palla non scorreva bene e dove abbiamo dimostrato di saper soffrire. Se lo fa la Juventus e perché non deve farlo anche l’Udinese? Se vogliamo raccogliere risultati importanti dobbiamo giocare di squadra perché qui non ci sono fenomeni che ti risolvono la partita. E stavolta è andata bene proprio perché la squadra è stata squadra».



Anche in dieci contro undici: a proposito, c’era secondo lei l’espulsione di Samir per quel fallo su Pandev?



«Io mi fido ciecamente del Var: se hanno deciso così vuol dire che c’era un fallo da cartellino rosso. Quando intervieni da dietro può succedere, è da regolamento tra l’altro».



A quel punto, per fortuna, avevate già “svoltato”, l’Udinese era in vantaggio e ha mostrato i denti per difendere i tre punti.



«Era mancato il carattere nel primo tempo. Per questo nell’intervallo mi ero arrabbiato tantissimo: se non riesci a giocare, a creare, devi almeno lottare, cosa che abbiamo fatto dimostrando la voglia di non farsi riprendere. Qui si è visto si è visto il doppio volto dell’Udinese. All’inizio è scesa in campo come se avesse paura. Facevamo dei lanci per uscire, ma per paura. Paura di cosa? Abbiamo 29 punti, ho detto ai ragazzi. Li ho minacciati e ci siamo sciolti proponendoci in modo migliore almeno dal punto di vista mentale».



Oddo, adesso i punti sono 32: pensate all’Europa?



«Noi pensiamo a fare 40 punti prima di tutto. È vero, siamo lì e ci piacerebbe entrare in questa corsa, ma lottiamo con squadre blasonate che nel complesso hanno qualcosa di più di noi, ma noi dobbiamo cercare di fare un passo in avanti sotto il

profilo della mentalità: se due-tre delle nostre avversarie dirette falliranno potremo metterci in gioco, ma soltanto se ci sarà stato uno step. Che poi è l’obiettivo di questa Udinese: trasformare i buoni giocatori in grandi giocatori».©RIPRODUZIONE RISERVATA