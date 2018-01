Mercato, il Pordenone tenta il colpo last-minute

PORDENONE. Mancano due giorni alla fine del mercato (la finestra si chiude domani alle 23). E il Pordenone tenta il colpo last-minute. Matteo Lovisa è da ieri a Milano per cercare di regalare al confermatissimo tecnico Leonardo Colucci un altro pezzo dopo i quattro già acquistati a inizio gennaio. Sistemato l’attacco, nel mirino ci sono un centrocampista o in alternativa un difensore: ne arriverà solo uno e sembra più la mediana il reparto indicato, se non altro perché nelle prossime ore Matteo Buratto dovrebbe partire: piace al Ravenna.



La situazione. Il presidente Mauro Lovisa è convinto che con questo allenatore si possa uscire dal tunnel. L’ha detto più volte e ribadito sabato scorso, al termine del match col Bassano. Stefani e soci hanno vinto solo un incontro degli ultimi dodici e i successi sono stati ottenuti sempre con rivali in una posizione peggiore di classifica (escluso l’Alto Adige). L’ingrediente che la proprietà ritiene importante per dare l’ultima svolta è quindi rappresentato dall’acquisto di un giocatore in più: Colucci dovrebbe così ricevere l’ultimo regalo dal mercato, o un difensore che dia il cambio ai soliti Stefani e Bassoli oppure un centrocampista che possa sistemarsi al fianco di Burrai e Misuraca, considerati sempre dei fari per quanto siano in parabola discendente da tempo. A Milano nelle prossime ore può sempre uscire un nome intrigante, una situazione favorevole sulla quale poter investire: Matteo Lovisa sarà vigilie per cercare di aiutare un’altra volta il tecnico e la squadra.



Rinforzo. A livello numerico un elemento in più in uno dei due reparti non fa male. Il settore arretrato può disporre di tre centrali (di cui uno è Parodi, che al di là dei gol spesso non si è dimostrato un “top”) mentre la mediana, se Colucci come pare proseguirà col 4-3-1-2, ha soli quattro giocatori per tre posti: si tratta di Zammarini, Silvestro, Burrai e Misuraca, considerato che Bombagi fa il trequartista e la situazione di Buratto ormai sembra essersi risolta. In quest’ultima posizione ci sarebbe anche Berrettoni ma, come dimostra il campo, quest’anno non si può fare troppo affidamento sul

“genio” (6 presenze in campionato e solo 3 da titolare). Insomma, la strada scelta è quella di intervenire sul mercato un’altra volta. Basterà per vincere almeno a Teramo e qualche altra gara per mettersi al riparo da bruttissime sorprese?©RIPRODUZIONE RISERVATA