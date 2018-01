L'Apu soffre fuori casa e cerca una "medicina" per recuperare sprint

UDINE. «Servirà la miglior Gsa per vincere» aveva affermato coach Lardo alla vigilia del match di Faenza, invece si è vista la peggior prestazione stagionale dei bianconeri. Va dato atto all’Orasì Ravenna di aver disputato una partita tosta, con la fame giusta dopo la scoppola rimediata sul campo dell’Agribertocchi Orzinuovi, ma come sempre i meriti di una squadra coincidono con i demeriti dell’altra. Specie se ad affrontarsi sono due compagini a pari classifica e alla sirena finale ci sono 23 punti di scarto. Proviamo quindi a capire i perché di un tonfo simile.



Approccio morbido. Contro un’avversaria smaniosa di riscatto, serviva ben altro atteggiamento sin dalla palla a due. È vero che la Gsa è rimasta in partita per due quarti e mezzo, ma sin dall’inizio si è vista una maggiore intensità dei romagnoli, più reattivi e abili a catturare un gran numero di secondi tiri. Eloquente in tal senso un’azione del terzo quarto: Rice fallisce il secondo tiro libero, dormita dei bianconeri e lo stesso Rice in scioltezza cattura il rimbalzo d’attacco e segna indisturbato.



Attacco spuntato. Un dato numerico significativo di questa stagione è che la Gsa vince regolarmente se tiene gli avversari sotto i 70 punti. Se ciò non accade, però, sono dolori, perché Udine ha l’11° attacco del torneo con appena 74.2 punti di media (solo due volte in stagione ha superato gli 80 punti al 40’), e in particolare è quella che tira peggio da tre. Si viaggia al 30%, e ora che mancano i due migliori tiratori da oltre l’arco (Pinton 51%, Benevelli 42%), servono soluzioni nuove: l’inserimento di Bushati, in tal senso, può aiutare.



Mal di trasferta. Fra approcci sbagliati, peccati di presunzione e infortuni, sono quattro gli scivoloni esterni consecutivi. Il referto rosa “on the road” manca dalla trasferta di Forlì (3 dicembre): la cosa può essere preoccupante in prospettiva, con un calendario che propone partite su campi difficili. Nel ritorno vincere fuori

casa è una mezza impresa: finora 22 vittorie su 24 per chi ha ospitato. Tradotto: più si va avanti, più il gioco si fa duro e serve alzare il livello. Vale per il girone di ritorno, varrà ancora di più per i play-off. Ormai nessuno regala più niente.©RIPRODUZIONE RISERVATA