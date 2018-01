Udinese, un mese di scontri diretti per centrare l'obiettivo Europa

UDINE. Sampdoria 37, Milan 34, Atalanta 33, Udinese e Torino 32, Fiorentina 28: con il gol di Behrami al Genoa la squadra di Massimo Oddo si è iscritta alla corsa per l’Europa, per quel sesto posto (ora tutto doriano) che alla fine del campionato regalerà un pass per le coppe. Il tecnico pescarese non vuol sentire parlare di volate, di conti e sfide incrociate, delega i sogni ai tifosi friulani che anche a Marassi hanno fatto sentire forte la propria voce, meritandosi anche gli applausi dei colleghi sugli spalti. Perché se c’è un risultato ottenuto dalla nuova gestione, questo è legato all’entusiasmo che ha ricreato nell’ambiente.

La squadra è sempre la stessa, con i suoi difetti – accidenti a tutte quelle palle perse in avvio di azione – e i suoi pregi di carattere, altrimenti non si resiste a Genova, così come a San Siro, in casa Inter, o a Bologna. L’attacco è quello che è, Lasagna si sacrifica dacentravanti cercando di ovviare con la velocità alla mancanza di peso, De Paul è ancora troppo spesso “farfallone”, Maxi non è mai stato un bomber, Perica per il momento piace solo per il trasporto emotivo, non certo per le giocate, ma l’Udinese continua a vincere, sei volte nelle ultime nove gare (recupero compreso) per un totale di 20 punti sui 27 a disposizione. Con questo ritmo andrebbe di sicuro in Europa.



Incroci. Ma il calendario è lì, inflessibile come l’arbitro Pairetto su Samir e quel fallo su “Tania” Pandev che attraverso il Var è costato l’espulsione al brasiliano e mezz’ora di sofferenze friulane con il Genoa proteso in attacco per pareggiare. L’assenza del centrale sarà uno dei problemi che Oddo dovrà risolvere domenica, quando sfiderà la corazzata in cerca del posto in coppa, quel Milan che con Gattuso ha ripreso a macinare punti. Si tratta del primo dei tre scontri diretti che l’Udinese dovrà affrontare nell’arco di un mese, quattro se vogliano aggiungere anche la Fiorentina al lotto, Fiorentina che momentaneamente si è staccata dal treno per l’Europa. Dal 4 febbraio al 4 marzo i bianconeri si giocheranno le proprie chances, perché dopo il Milan andranno a Torino a sfidare i granata, a loro volta rigenerati da Mazzarri, quindi ospiteranno una Roma in difficoltà, e poi ancora la Sampdoria a Marassi e i viola al Friuli. Bingo.



Regolamento. Se la prospettiva di sfidare una dietro l’altra quasi tutte le avversarie dirette non è il massimo della vita, bisogna guardare anche agli aspettivi positivi del prossimo mese. Primo di tutti: l’Udinese è tornata a giocarsi qualcosa che non sia la semplice lotta per non retrocedere. Secondo: la Coppa Italia potrebbe regalare un posto in più alle contendenti. Per esempio: Milan e Atalanta sono ancora in ballo, in attesa del responso delle semifinali, ma se passassero Juventus e Lazio il settimo posto garantirebbe automaticamente un posto per la prossima Europa League, visto che frequentano entrabe i quartieri Champions della classifica. Terzo: gli altri scontri diretti.



Calendario. Sabato, prima di Udinese-Milan, ci sarà alle 18 Sampdoria-Torino. Nella giornata dell’anticipo con la Roma (all’insolito orario delle 15), Milan-Sampdoria oltre al derby di Torino, poi nella domenica della trasferta a Genova contri i blucerchiati, Roma-Milan

e Juventus-Atalanta, Atalanta che a febbraio riprenderà l'impegno in Europa League, in mezzo alla semifinale di Coppa Italia con la stessa Juve. Insomma, neppure per gli altri compagni di merenda europea sarà una passeggiata...