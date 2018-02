Disastro Pordenone: con la Feralpi finisce 0-3, contestati Colucci e Lovisa

PORDENONE. Disastro Pordenone. Al Bottecchia contro la FeralpiSalò i neroverdi subiscono tre gol nel primo tempo e non riescono a reagire.

Partita da dimenticare per i ramarri, vittime di errori individuali censurabili oltre che di una direzione di gara discutibile.

I tifosi contestano mister Colucci e il presidente Mauro Lovisa, che però a fine gara difende l'operato del tecnico.

Pordenone in campo con la formazione annunciata, 4-3-1-2 con Burrai, Misuraca e Zammarini a centrocampo, Bombagi trequartista, Nocciolini e Gerardi in attacco.

L'avvio sembra promettente, al 6' si fa vedere il Pordenone con un tiro dalla lunga distanza di Burrai, palla di poco oltre la traversa.

Ma un minuto dopo costa carissima una palla persa ingenuamente da Burrai sulla propria trequarti, che per il vero sembra uscire dal campo, ma il guardalinee non alza la bandierina. Ferretti cavalca verso l'area avversaria e ai 16 metri calcia. Deviazione di un difensore e Perilli è beffato, sia pure tra le veementi proteste dei padroni di casa.

Pordenone sotto shock e difesa imbambolata. Al 13' la Feralpi addirittura raddoppia: ancora lungo la fascia sinistra Voltan con un gran filtrante mette Guerra davanti a Perilli. L'esperto bomber non si fa pregare, finta e rasoterra "mortifero" per il numero uno dei ramarri.

Al 22' viene annullato il primo gol in neroverde di Noccilini, di testa su angolo di Burrai. L'arbitro ravvisa infatti una posizione di offside di un ramarro al momento del l'incornata del numero 7.

Il Pordenone non è proprio in campo e alla mezz'ora incassa il terzo gol: palla persa stavolta da De Agostini sulla sinistra, Guerra ricambia il favore a Voltan premiando il suo inserimento, difesa presa d'infilata, uscita incerta di Perilli e anche il piattone del numero 30 finisce nel sacco.

Al 33' altro gol di Nocciolini di testa annullato, stavolta per un mani galeotto di Gerardi. Fischi e contestazioni al duplice fischio da parte degli ultras, con Lovisa che entra in campo per chiedere loro di incoraggiare la squadra. Ma si becca anche lui una bordata di fischi.

Nella ripresa il Pordenone torna in campo con Meneghetti, subito impegnato da una conclusione dalla distanza, al posto di Perilli, bloccato dal mal di schiena.

Al 7' entrano Caccetta per Zammarini e Cicerelli per Bombagi. Al 10' è proprio Cicerelli a trovare spazio sulla sinistra e mettere in mezzo per Nocciolini, che da ottima posizione apre troppo il piatto destro e non trova il bersaglio.

Al 25' fuga solitaria di Nocciolini, che si decentra troppo e il suo diagonale termina sull'esterno della rete.

Al 32′ punizione potente di Burrai respinta, poi Nocciolini calcia alto.

Al 37′ punizione di Stefani deviata in angolo.

PORDENONE-FERALPISALO' 0-3

PORDENONE (4-3-1-2): Perilli (1′ st Meneghetti); Formiconi (32′ st Ciurria), Stefani, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Zammarini (7′ st Caccetta); Bombagi (7′ st Cicerelli); Nocciolini, Gerardi (24′ st Magnaghi). A disp.: Mazzini, Meneghetti, Parodi Giulio, Berrettoni, Lovisa, Silvestro, Nunzella, Carraretto. All. Colucci.

FERALPISALÓ (4-3-1-2): Caglioni; Vitofrancesco, Legati, Ranellucci, Martin (39′ st Emerson); Capodaglio (39′ st Parodi Luca), Dettori, Rocca (12′ st Magnino); Voltan (28′ st Raffaello); Guerra, Ferretti (12′ st Marchi). A disp.: Livieri, Gamarra, Bagadur, Staiti, Tantardini, Ponce. All. Beggi.

ARBITRO: Miele di Torino. Assistenti: Biasini e Bianchini di Cesena.

MARCATORI: al 7′ Ferretti, al 13′ Guerra, al 30′ Voltan.

NOTE: ammoniti Legati, Gerardi, De Agostini, Ranellucci. Angoli 10-2. Recupero: pt 1′. Spettatori 1.300, incasso complessivo di 10.690 euro.