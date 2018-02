Il Torino batte l'Udinese 2 a 0, ma pesa un gol annullato dalla Var a Barak

L'Udinese era passata in vantaggio, ma l'arbitro ha fermato il gioco per diversi minuti facendo intervenire la Var. Alla fine il punto dei bianconeri è stato annullato per un fuorigioco. Poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa vincente del difensore granata. Nella ripresa azione travolgente di Belotti che infila Bizzarri