Folla di tifosi per Rossitto, il Gattuso del Pordenone

PORDENONE. Curiosità, certo. Ma pure tanto affetto. Perché Fabio Rossitto da queste parti è molto amato. Lo testimonia il fatto che all’allenamento pomeridiano di venerdì 16 febbraio, dopo essere stato richiamato al capezzale neroverde, c'era un centinaio di tifosi al De Marchi.

Folla a dir poco inusuale nelle precedenti settimane, caratterizzate dalla freddezza per il rendimento deludente della truppa di Colucci.



Uno di noi. Un segnale di attesa ed entusiasmo. E pure di grande attaccamento nei confronti del nuovo allenatore. C'è chi ha rispolverato, almeno sui social, lo striscione “Rossitto uno di noi”, esposto nel corso della sua precedente esperienza alla guida del Pordenone. E chi lo acclama come un “salvatore”. Nonostante stavolta la missione non si chiami salvezza, bensì playoff, se possibile partendo da una posizione privilegiata.



Ringhio. In queste ore c'è pure un ricorrente parallellismo in salsa rossoneroverde. Lovisa come Fassone, Rossitto come Gattuso. Proprio così, il presidente del Pordenone, al pari dell'ad del Milan, per risollevare lo sorti della sua squadra ha scelto un uomo capace di risvegliare l'attaccamento ai propri colori. Dentro e fuori dal campo.

Rossitto, a differenza di “Ringhio”, da giocatore non ha fatto la storia del Pordenone. Ma la sua pordenonesità, unita alla passione e allo spirito di sacrificio che hanno caratterizzato i suoi trascorsi sulla panchina neroverde, lo hanno elevato a idolo della tifoseria.



Carica. Dopo un avvio choc, con lo “storico” punto consegnato al Benevento, a Rino stanno pure sorridendo i risultati. Sono gli stessi che cercherà di ottenere da domani, nella difficile trasferta di Gubbio, il neo tecnico neroverde.

Puntanto su “armi” comuni al collega rossonero: compattezza, ordine, grinta. Magari cose semplici, ma fatte bene. Assieme a una grande carica psicologica: profilo sotto il quale Rossitto non ha davvero nulla da invidiare all'allenatore milanista.



Amico. E se ci fosse bisogno di qualche consiglio, non è escluso che si possa ricorrere all'amico comune: Filippo Cristante.

Il nuovo collaboratore tecnico del trainer neroverde, promosso dalla Berretti, è stato uno dei pochi due anni fa ad avere accesso nel quartier generale del Pisa, a San Vito al Tagliamento, quando Gattuso, allora al timone dei toscani – dove ha avuto in squadra l’attuale neroverde Zammarini –, si apprestava a sfidare il Pordenone nel ritorno delle semifinali dei playoff. Tra i due c'è stima reciproca.

Un'altra similitudine sta

nell'intenzione di non fare rivoluzioni. Rossitto a Gubbio dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 già visto con Colucci. Mazzini sarà confermato in porta nel ruolo di vice Perilli. Mentre in attacco si attende il sospirato rientro di Berrettoni.©RIPRODUZIONE RISERVATA