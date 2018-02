Gsa, la torre Pellegrino vuole essere decisivo nel derby con Verona

UDINE. È con le torri che la Gsa può dare scacco matto alla Tezenis. Gli scaligeri dispongono di un roster molto efficace sul perimetro, con lunghi scattanti e atletici, ma nel confronto con i bianconeri pagano dazio in termine di chili e centimetri nei pressi del canestro.

Ecco perché dopo aver visto “Il Professore” Chris Mortellaro salire in cattedra nelle ultime due gare casalinghe disputate, domani potrebbe essere la partita di Francesco Pellegrino. Il centro siciliano, assente all’andata per infortunio, può far valere la propria fisicità nel pitturato contro una Tezenis che, vista la perdurante assenza di Maganza per infortunio, ha soltanto Poletti e il ventenne Nwohuocha come centri di ruolo.



Pellegrino, qual è il suo bilancio dei primi sei mesi qui a Udine?



«Finora la mia esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi, sia a livello fisico che dal punto di vista delle prestazioni. Devo lavorare ancora molto, ma sono fiducioso. Con lo staff ci stiamo dando da fare, anche a livello individuale al di fuori degli allenamenti. Confido di vedere i frutti a breve-medio termine. Per il resto, posso dire di essere veramente soddisfatto, perché Udine è una bella città e anche la società Apu Gsa è ottima».



Domenica scorsa è arrivata una brutta sconfitta. Che aria tira nello spogliatoio?



«È vero, a Ferrara non abbiamo giocato una bella partita. Da parte nostra c’è stata subito la volontà di voltare pagina, ci siamo messi a lavorare sodo in palestra. Questo non vuol dire che il morale sia basso, perché la posizione di classifica rimane molto buona. Diciamo che è stato uno stop che ci ha fatto aprire gli occhi, ne faremo tesoro per evitare che accada di nuovo».



In trasferta le cose non girano per il verso giusto. Cosa vi succede lontano dal Carnera?



«Forlì a parte, l’Emilia Romagna è stata piuttosto amara di recente. Negli ultimi due mesi siamo stati bravi a mantenere inviolato il palasport di casa, per tornare a vincere in trasferta dobbiamo lavorare al meglio, non esistono altre ricette. Non credo si tratti di un problema di approccio, perché prepariamo le gare in casa e quelle fuori alla stessa maniera. Sono convinto che torneremo presto alla vittoria anche in trasferta».



Prima però c’è il derby triveneto con Verona davanti al pubblico amico. Che tipo di partita vedremo?



«Mi aspetto una gara molto intensa, soprattutto dal punto di vista atletico. La Tezenis ha un roster con giocatori che fanno della corsa e dell’atletismo

la caratteristica principale, noi non siamo da meno. Sotto canestro abbiamo un vantaggio in termine di fisicità e cercheremo di sfruttarlo. Sarà una partita divertente e il tifo del nostro pubblico ci darà una grossa spinta».©RIPRODUZIONE RISERVATA