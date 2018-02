E' il giorno di Udinese-Roma, ai bianconeri serve una prova d'orgoglio

UDINE. «Servono nove vittorie per andare in Europa», ha sentenziato Oddo una settimana fa. “Bucata” la partita di domenica scorsa (per demeriti propri, ma anche per una cervellotica interpretazione arbitrale) l’Udinese cerca nell’anticipo di oggi con la Roma il primo di quei successi necessari per arrivare in Europa League o perlomeno restare attaccati al treno che porta alle Coppe.



Handicap. L’Udinese farà bene a provarci con la Roma avendo la consapevolezza che serve una piccola impresa e che per centrare un risultato di prestigio non basterà una prestazione normale: mai come in questa occasione bisognerà mettere in campo grande applicazione ma soprattutto coraggio e aggressività.

I bianconeri, infatti, saranno privi dell’unico giocatore della rosa – Lasagna –, che non ha un alter ego nella rosa. Dall’altra parte, invece, per la prima volta nel 2018 Di Francesco potrà contare sull’intero organico a disposizione visto che nell’undici titolare ci sarà quasi sicuramente De Rossi e non è escluso un impiego dal primo minuto di Schick. Insomma, non è stata la settimana ideale in casa bianconera per preparare una sfida così complicata.



Ballottaggi. Come suo costume Oddo non annuncia l’undici di partenza. Il tecnico, però, ha anticipato l’impiego di Fofana che nel girone di ritorno ha giocato una sola volta da titolare, a Marassi contro il Genoa dove peraltro deluse le aspettative.



I punti di domanda sono parecchi, almeno quattro. In difesa il ballottaggio è tra Larsen e Angella. Se dovesse essere preferito quest’ultimo, il danese potrebbe entrare in corsa per il ruolo di esterno sinistro del centrocampo dove il favorito è Pezzella.

Oddo ha sottolineato che Adnan è abile e arruolato, ma pare un azzardo schierare l’iracheno che non gioca una gara dal 30 dicembre. In mezzo al campo, una delle due mezzali sarà Fofana, quindi il dubbio è tra i due cechi: Barak o Jankto?

Se la giocano sul filo di lana a meno che Jakub non entri in corsa per il posto di trequartista dove il favorito è De Paul. Infine, il centravanti: Maxi Lopez o Perica? Anche qui la volata sarà al fotofinish.



Punte, dove siete? Inutile girarci tanto attorno. Il problema dell’Udinese, al momento, è l’attacco. Premesso che era impensabile che Barak continuasse a segnare con la frequenza degli ultimi due mesi del 2017, ci si attendeva qualcosa di più dalle tre punte al momento a disposizione: Maxi, Perica e De Paul.

Assieme in campionato hanno segnato meno di Dzeko da solo (9 gol contro 11), ma soprattutto non sono riusciti a fornire un rendimento che si avvicinasse almeno alle aspettative di inizio stagione. Il discorso vale soprattutto per il croato e il “dieci”.

Adesso, o a gara in corso o dall’inizio, in coincidenza dello stop di Lasagna, avranno sicuramente più spazio: può essere una delle ultime occasioni per smentire chi non li considera all’altezza dell’Udinese, mica di un club di primissima fascia.



Arbitro. Pensierino finale sul Var. Pare che il designatore Rizzoli abbia approvato l’annullamento del gol dell’Udinese a Torino.

Non siamo d’accordo e non per una questione di bandiera, ma di coerenza. Si doveva

intervenire solo in caso di errori evidenti e quello dell’Olimpico non lo era. La Roma a Udine ha vinto negli ultimi quattro anni e non sempre in maniera limpida. L’augurio è che alle stasera non si debba parlare dell’arbitro Di Bello.©RIPRODUZIONE RISERVATA