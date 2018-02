Carica Rossitto per ripartire da Gubbio

PORDENONE. Fabio Rossitto è arrivato da pochi giorni. Tuttavia lui e il Pordenone non hanno alternative: serve un successo oggi, sul campo del Gubbio, per riprendere il cammino e soprattutto fare un’iniezione di autostima ed energia a un ambiente parso svuotato, soprattutto alla luce della prestazione terribile di mercoledì a Bolzano. Il nuovo trainer dei ramarri, chiamato a sostituire Leonardo Colucci, ha toccato i tasti delle motivazioni e della grinta per cercare la vittoria, arrivata solo in due circostanze nelle ultime 15 partite.



Poco tempo. D’altronde, tempo per poter inserire concetti tattici nuovi non ne ha avuto, Rossitto, che ha diretto la prima seduta (peraltro di scarico) soltanto giovedì. Ci vorrà almeno una settimana intera per introdurre nuove idee: per ora all’esordio bisogna far leva sull’orgoglio dei giocatori, che comunque sembra abbiano dato tutto per mantenere salda la panchina di Colucci sino all’ultimo.

«Spero di aver toccato le corde giuste – afferma il tecnico –. Il gruppo viene da un momento difficile: io credo nelle loro qualità, morali in particolare, per poter ritrovare fiducia e raccogliere quanto perso per strada». Rossitto è già senza voce: sta dando tutto e di più per rianimare la squadra.

«Sono stati giorni intensi – continua – ma ho visto i ragazzi concentrati e vogliosi di disputare una bella prestazione. Abbiamo bisogno di una grande partita, anche perché il Gubbio è un’ottima squadra». Arriva da tre risultati utili, l’undici di Pagliari, che «gioca con un 4-4-2 impostato difendendosi basso – spiega Rossitto – e ripartendo molto velocemente. Davanti c’è Ettore Marchi, che è molto bravo, ma a me spaventa la loro forza fisica e il loro atletismo: se riusciamo a pareggiare questi aspetti possiamo dire la nostra a livello tecnico e avere la meglio».



No rivoluzioni. Sarà un Pordenone simile a quello visto in Alto Adige: il modulo è lo stesso, 4-3-3, identico il tridente e il portiere, con Mazzini chiamato ancora a sostituire l’infortunato Perilli. La novità è rappresentata dal rientro di De Agostini e di Zammarini dal 1’.

In Umbria oggi ci saranno trenta cuori neroverdi: non pochi, considerando la distanza. Un gruppo così lo può spostare solo Rossitto. «Ringrazio tutti di cuore – chiude il tecnico –. Ho visto tante persone in questi giorni e mi ha fatto piacere. Assieme usciremo da questo momento». Probabile formazione, dunque, con Mazzini in porta, Formiconi, Stefani, Bassoli e De Agostini in difesa, Misuraca, Burrai e Zammarini

a centrocampo, Nocciolini, Gerardi e Cicerelli nel tridente offensivo.Il Pordenone femminile, in serie B, ospita a Sant'Antonio di Porcia, con inizio alle 14.30, il Clarentia Trento.©RIPRODUZIONE RISERVATA