Gsa, che fatica: batte Verona dopo un supplementare

UDINE. Vince la Gsa, all’overtime 80-73, dopo aver giocato alla grande due quarti, essersi impantanata nelle difese di Verona, aver rischiato di perdere ed essere stata salvata nel finale dei tempi regolamentari da Pellegrino e all’overtime da Veideman (21 punti) e da una tripla di Diop.



Vince la Gsa, ma ora Lardo dovrà capire (e in fretta) perché la sua squadra improvvisamente perda il filo.



Per sognare in grande serve continuità ed ora serviranno anche punti fuori casa, a cominciare dalla dura trasferta di Jesi tra dieci giorni, aperitivo alla Coppa.



Eppure l’inizio di Udine era stato ad alta intensità. La scoppola di Ferrara ha lasciato il segno. In positivo.



La Gsa difende forte, attacca bene e trova un Veideman subito prolifico in attacco con due triple.



Verona, che è una signora squadra ben diversa dalla gara d’andata di metà novembre, non si scompone.



L’aggressività è l’arma obbligata dall’Apu per limitare una squadra con una marea di punti nelle mani e con tre coloured come Greene, Jones e Udon molto pericolosi e atletici (vedasi almeno tre stoppate da cinema).



Lardo ringhia sui suoi. Un episodio è emblematico: proprio Bushati spara una tripla siderale sul ferro, il coach fa alzare dalla panchina Raspino proprio mentre l’albanese in difesa si tuffa e recupera un pallone.



Niente cambio e quarto in ghiaccio sul 24-15. Come dire: si vince di squadra una partita fondamentale in chiave play-off.



Che Verona se la gioca con Totè e Visconti molto in campo, due ragazzini niente male. Signori, di squadre che i giovani li fan giocare per davvero il nostro basket boccheggiante ha tanto bisogno.



Dopo tre minuti a “ciapa no” bipartisan, sempre Bushati (16 alla fine) accelera con una comoda tripla, tanto per punire la zona di Verona, che Dalmonte, da vecchia volpe, ha architettato per evidenziare le croniche difficoltà dei friulani dalla lunga.



Veideman e Raspino replicano: Verona torna a uomo. La Gsa a metà partita è avanti 38-33 con un 6 su 13 da tre finalmente degno d’una squadra che prova a sognare.



Solo l’atletismo dei suoi lunghi (3 stoppate da urlo) tiene in partita gli scaligeri.



Intensità, Udine la cala paurosamente e Verona si rifà sotto con due triple del barbuto Poletti, “battezzato” improvvidamente da una distratta Gsa.



Insomma, 3.400 spettatori (solito pienone) la vittoria se la devono sudare, il manipolo di veronesi sugli spalti spera. Perché Udine si mette a zona e fa segnare pure Palermo da tre.



Verona a - 7, poi - 5. Udine improvvisamente è in confusione. Quante volte è capitato quest’anno?



Udon da casa sua, Amato, Jones: Verona è in ritmo, segna sempre e difende forte. Già il ritmo. Udine lo ritrova col solito Mortellaro (ma quanto è prezioso?), Dykes e una tripla siderale di Bushati, che prova a prendersi in mano la squadra.



Penultima sirena: 54-43, partita aperta, avvincente.



Greene tira da tre bucando la zona, Franko da Scutari fa altrettanto, poi però sbaglia due triple di fila. Verona sente l’odore del sangue.



Canestro di Totè, tripla di Greene dopo stoppata terrificante (e inutile) di Dykes (57-53). La Gsa non riesce più ad attaccare la zona: è tempo di sorpasso.



Che arriva con Poletti dalla lunetta a 5’24” dalla fine, è il primo della partita. Udine è alle corde.



Pellegrino evita il gong con una schiacciata in tap-in e il libero supplementare.



Poi il ragazzotto siciliano segna ancora da sotto costringendo al time-out Dalmonte: 62-58.



Il Carnera diventa una bolgia. Pellegrino ruba pure una palla, Veideman segna: +6. Impensabile due minuti prima.



Verona non arretra di un millimetro, Raspino segna un canestro vitale: +8 a 2’46 dalla fine.



Pellegrino strafà, si appende al ferro e si fa annullare il canestro.



Verona ruggisce ancora, si riporta a meno due con una tripla siderale di Greene dopo che Udine non aveva controllato il rimbalzo su libero sbagliato da Udon (68-66).



Mancano 92”. Veideman sbaglia, la Tezenis impatta dalla lunetta a 42” dalla fine. Veideman ri-sbaglia, Greene gioca per la vittoria a 17” dalla fine.



Perde la palla. Overtime, giusto finale per una partita dai due volti.



Veideman apre le danze con una tripla, segna due liberi (73-69). Dà ossigeno a una Gsa che da 20’ ha perso la bussola in attacco.



Udine il derby

lo vince grazie a una tripla di Diop (18 anni) che regala 7 punti di vantaggio. E nonostante gli arbitri non vedano una clamorosa infrazione di passi di Palermo.Talmente clamorosa che nemmeno “il graziato” ci credeva. Udine vince, ma onore a Verona. Una bellissima squadra.