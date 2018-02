Oddo gioca in difesa: "Un’ottima partita"

UDINE. Gioca in difesa Massimo Oddo. «Abbiamo fatto un’ottima partita». Vero a metà. «Abbiamo creato molte occasioni». Non proprio. «Ma siamo stati poco lucidi sotto porta». Davvero? D’altra parte il tecnico pescarese ha dimostrato, fin dal suo arrivo, un’abilità particolare nella protezione del gruppo.

Così ha deviato il discorso verso argomenti decisamente più produttivi per quello che può essere il lavoro futuro: «Abbiamo regalato i due gol con altrettanti palloni persi in uscita, il nostro più grande difetto». Giù il cappello, il mister si sta rivelando abile anche sul fronte dialettico, oltre che su quello tattico. Il problema (e lo sa pure lui) è che l’Udinese rischia di giocare, giocare e giocare senza mai fare gol.

leggi anche: La Roma espugna il Friuli: finisce 2 a 0 con i gol di Under e Perotti Primo tempo gradevole con frequenti capovolgimenti di fronte. I giallorossi hanno avuto più occasioni da rete, ma i padroni di casa hanno retto bene. Nella ripresa, Under porta in vantaggio gli ospiti e nel finale, su errore della difesa friulana, Perotti raddoppia



«La nostra è stata un’ottima partita, interpretata bene: c’erano tutti i presupposti per fare bene, eravamo propositivi, aggressivi. Ma per continuare a giocare così è fondamentale il lavoro delle punte: nel momento che queste vengono a calare dal punto di vista fisico viene fuori in valore dell’avversario».«No, siamo stati lucidi in un paio di occasioni: ci sono stati due tiri da fuori fatti bene, poi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo la supremazia territoriale è stata dalla parte della Roma, ma abbiamo regalato due gol e questo mi fa infuriare. Ci ostiniamo a fare il passaggio al giocatore più vicino in uscita dalla fase difensiva. È il nostro più grande difetto».«Tatticamente quello che facevamo con lui in campo abbiamo continuato a farlo. L’avvicendamento di Behrami non ha cambiato la faccia alla partita. Fofana ha fatto una grande partita, peccato che abbia sbagliato quel passaggio in uscita».«Parliamo di quelli che ci sono. Hanno pesato di più i palloni persi. Il mercato poteva portare un’altra punta? Adesso è chiuso, non ha senso parlarne».«Siete bravissimi voi giornalisti, ho capito dove volete arrivare. Io rispondo che Perica ha giocato poco e che metto in preventivo che può andare in difficoltà. Eppoi stavolta contro Fazio e Manolas, non contro Piripuocco e Mariuolo».©RIPRODUZIONE RISERVATA