Vittozzi quarta: la prima medaglia per Lisa è stregata

«Oggi sono sono contenta. Ho fatto del mio meglio volevo riprendermi dall’individuale. Purtroppo è scappato l’errore al poligono. Purtroppo è arrivata la medaglia di legno. Un quarto posto alle Olimpiadi è pur sempre un buon risultato per me. Ora possiamo prendere le medaglie nelle staffette».

Il commento a caldo di Lisa Vittozzi giunta a una passo dalla medaglia di bronzo olimpica della mass start femminile, sui 12,5 km disputata al centro biathlon di Alpensia delle olimpiadi di PyeongChang. Ha concluso quarta, dopo essere stata in corsa per il podio fino al ventesimo tiro dei quattro passaggi al poligono, disputando, quindi, una gara d’alto livello, al pari delle regine mondiali della disciplina.

E per lei, la 23enne carabiniera di Sappada, la grande speranza del biathlon italiano, non è certo un quarto posto da delusione, considerando che l’oro della specialità l’ha vinto la slovacca Anastasiya Kuzmina, ultratrentenne (al terzo titolo olimpico in tre Olimpiadi), la medaglia d’argento l’ha messo al collo la bielorussa Darya Domracheva, seconda a 18”8 ed il bronzo ha premiato Tiril Eckhoff, la norvegese, giunta terza a 27”7. Mentre per la talentuosa sappadina, giunta a 45”6 dalla vincitrice, il podio era distante 16”9 (per compiere 1 giro di penalità occorevano 25” circa).

«Ci ho provato dall’inizio a conquistare il podio – continua Lisa – ma non è andata come speravo, ma ci riproverò. Sugli sci mi sentivo bene, ho commesso il primo errore nella prima serie per pochissimo. E questo mi ha costretto a fare una gara di rimonta. Ero riuscita a recuperare sul gruppo di testa e nell’ultima serie ho provato a giocare le mie chances. Purtroppo non è andata come speravo, per quell’altro centro fallito.

Comunque, non smetto di crederci, abbiamo altre gare in cui poter prendere la medaglia, la staffetta mista di martedì e la classica 4x6 km femminile di giovedì». Anche per l’altra azzurra impegnata in gara, l’altoatesina Dorothea Wierer, che ha chiuso sesta a 47”3 dalla prima, la gara non è da buttare.

Anzi. «Entrare nella top 6 non è da tutti – ha commentato -, peccato per il mio errore e quelli di Vittozzi perchè senza giri di penalità saremmo salite sul podio. Quando sei al poligono non hai tutto sotto controllo, poi ti capita di ripensarci e dire: se avessi fatto, se non avessi fatto... ma ormai è andata così Abbiamo comunque dimostrato quello che possiamo fare. Non sono ancora al 100% e sugli sci mi sentivo stanca, per fortuna ora abbiamo due giorni di riposo».

L’atleta altoatesina ha poi continuato dicendo: «Qualcuno si aspettava qualcosa in più da me nelle gare individuali – ha puntualizzato come per scusarsi della medaglia mancata -, ma il biathlon è lo sport più complesso di tutte le Olimpiadi e ci sono molte variabili che possono portare chiunque sul podio. Non mi sentivo però sotto pressione, mi aspettavo molto da me ma sono consapevole di qual è stata la mia carriera e certamente non mi demoralizzo.

È stato bello essere davanti con Vittozzi, anche se non

è arrivata la medaglia. Mi do un 8: perfomance sugli sci non male, al tiro non sono una macchina ma ho fatto tutto ciò che potevo». Azzurre, indubbiamente cariche per le ultime due gare del programma biathlon, con gran voglia di rifarsi nelle gare a team.

©RIPRODUZIONE RISERVATA