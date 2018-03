Il Pordenone non decolla: 0-0 con l'Albinoleffe

PORDENONE. Non va. Neppure contro l'Albinoleffe il Pordenone riesce a ritrovare la vittoria e deve accontentarsi di un misero punticino, arrivato dopo un primo tempo letteralmente regalato e una ripresa un po' migliore, ma comunque poco convincente.

Formazione annunciata per Rossitto, ancora fuori Bassoli in difesa (al suo posto c'è Parodi), Caccetta riprende una maglia da titolare a centrocampo affiancando Burrai e Misuraca, Zammarini torna a fare l'ala sinistra, con Nocciolini centravanti e Ciurria sulla destra. Neppure convocato Gerardi, acciaccato, mentre Magnaghi e soprattutto Berrettoni sono in panchina.

Al 17' la prima, grande occasione per i ramarri vede protagonisti i due esterni difensivi: Formiconi fugge sulla destra, guadagna il fondo e crossa sul secondo palo, dove arriva di gran carriera De Agostini, ma la sua incornata è fuori misura.

In apertura di ripresa Bombagi - entrato al posto di un Caccetta totalmente evanescente - serve subito un bel pallone a Nocciolini, il cui diagonale è però fuori misura.

Al 6' dopo una bella apertura ancora di Bombagi, Zammarini è atterrato in area, ma per l'arbitro il difensore bergamasco prende la palla: angolo.

Al 13' Nocciolini si libera bene al limite e con un potente sinistro sfiora l'incrocio dei pali. Il Pordenone ha un altro piglio, sembra molto più vivo rispetto al primo tempo e anche il pubblico si scalda in tribuna.

Al 20' bella girata di Misuraca, para Coser.

Poco dopo però è Perilli a dover compiere una difficile respinta di pugno su una punizione di Giorgione.

Al 37' Coser neutralizza in due tempi una botta dalla lunga distanza del solito, generosissimo De Agostini.

Al 39' ci prova Berrettoni con un numero dei suoi, salta un avversario e spara in diagonale, Coser para ancora.

Al 46' punizione-bomba di Stefani, respinge Coser.

Pordenone-Albinoleffe 0-0

PORDENONE (4-3-1-2): Perilli; Formiconi, Stefani, Parodi, De Agostini; Misuraca, Burrai, Caccetta (1′ st Bombagi); Zammarini (33′ st Berrettoni), Nocciolini, Ciurria (44′ st Bertoli). A disp.: Mazzini, Meneghetti, Nunzella, Bassoli, Lovisa, Silvestro, Cicerelli, Magnaghi. All. Rossitto.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Coser; Zaffagnini, Gavazzi, Gelli; Gusu (10′ st Gonzi), Agnello, Sbaffo, Giorgione, Solerio; Montella (40′ st Colombi), Ravasio (10′ st Kouko). A disp.: Esposito,

Mondonico, Pellicanò, Nichetti, Coppola, Di Ceglie. All. Alvini.

ARBITRO: Longo di Paola. Assistenti: Lenarduzzi di Merano e Colinucci di Cesena.

NOTE: ammoniti Burrai, Caccetta e Colombi. Angoli: 10-1. Recupero: pt 1′; st 3′. 1.000 spettatori, incasso 7.000 euro.