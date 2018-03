Udinese, ecco il piano anti-Juve

UDINE. Carica mentalmente per l’impresa di Wembley contro il Tottenham, fiaccata nel fisico dalla vigoria dagli assalti inglesi, inutili per strapparle un posto nei quarti di Champions League.

È così che l’Udinese troverà la Juventus domenica allo Stadium, dove i campioni d’Italia – come da indicazione “a caldo” di Massimiliano Allegri – vogliono vincere la prima di tre partite fondamentali per la rincorsa al settimo scudetto di fila, considerando che mercoledì se la vedranno con l’Atalanta nel recupero di campionato e nel week-end successivo contro la Spal. Così si potrebbe materializzare il sorpasso in vetta sul Napoli.



Il piano. Che può studiare Massimo Oddo per fermare o almeno rallentare il treno Juve? A livello tattico il tecnico pescarese si immagina schierata con una difesa a 4, la base per un possibile 4-3-3, tanto che nelle prove svolte al Bruseschi ha sempre fatto affrontare ai possibili titolari una retroguardia “pari”, anche se Allegri è conosciuto per la bravura nel cambiare le carte in tavola, come ha fatto anche l’altra sera vincendo il duello con il collega degli Spurs, Pochettino.

Senza due esterni squalificati, Lichtsteiner e Alex Sandro, la Juve potrebbe proporre ancora Barzagli a destra, oppure rispolverare De Sciglio, mentre a sinistra dovrebbe giostrare una vecchia conoscenza come Asamoah. In mezzo i pilastri: Rugani e Chiellini, per esempio, visto l’acciacchi di un altro ex come Benatia.

E forse per cercare di non dare punti di riferimento a centrali di stazza abilissimi sull’attaccante, Oddo potrebbe riproporre la formula già utilizzata contro la Samp. Perciò niente centravanti classico come Maxi Lopez là davanti e neppure Perica, ma un “falso 9” come De Paul in tandem con Jankto. Un’idea.



I duelli. Sarebbe il modo per infoltire il centrocampo e farlo diventare ancora più fisico. È probabile, infatti, che Allegri dia un turno di riposo a uno tra Khedira, Pjanic e Matuidi, rispolverando per esempio Marchisio. L’Udinese dovrebbe invece rispondere con Fofana e Barak e soprattutto con Behrami incollato sulla fonte di gioco bianconera, Pjanic. Sulle fasce, poi, occhio all’intraprendenza di Douglas Costa che dovrebbe partire a destra e duellare con Alì Adnan.



I pericoli. Dall’altra parte potrebbe esserci Mandzukic, nel caso recuperasse, con Dybala di nuovo al centro dell’attacco e quindi dalle parti di Angella, perno di una difesa a tre “di stazza” completata da Nuytinck e Samir, vista la squalifica di Larsen e

l’infortunio di Danilo. Sul fornte offensivo l’artiglieria leggera, Jankto e De Paul per cercare di mettere in difficoltà col movimento Chiellini e compagni. Servono tanto cuore e attenzione per non essere sbranati dai leoni di Wembley.©RIPRODUZIONE RISERVATA