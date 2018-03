Juventus-Udinese, quando l’impossibile è diventato realtà: una storia di scuccessi friulani

UDINE. Punto primo: la Juventus è carica a pallettoni dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Punto secondo: considerando che mercoledì prossimo recupererà la gara con l’Atalanta, la banda di Allegri vincendo domani resterebbe a portata di sorpasso sul Napoli.

Punto terzo: Buffon e compagni da quando giocano nel nuovo stadio hanno disputato in casa 126 gare perdendone solamente quattro – una percentuale irrisoria – contro Sampdoria, Inter, Udinese e Lazio. I pareggi sono stati 15, le vittorie 107. Dati mostruosi che testimoniano la potenza di Madama e che dicono come l’Udinese sia chiamata a una sfida “impossibile”.



Nello sport, però, di impossibile non c’è nulla. Più o meno si facevano gli stessi ragionamenti alla vigilia della prima di campionato del 23 agosto 2015. A decidere la partita a favore dell’Udinese fu una rete di Thereau su azione di Edenilson e cross di Kone (due meteore in Friuli) a pochi minuti dalla fine. Quella rimane anche l’unica giornata da ricordare per Stefano Colantuono sulla panchina friulana.

Tanto per rendere l’idea in quella stagione allo Stadium strapparono un punto alla terza e alla quinta giornata anche Chievo e Frosinone, poi la Juve ne vinse sedici di fila. Quest’anno Chiellini e compagni hanno giocato dodici volte davanti ai propri tifosi: il bilancio è di dieci vittorie, un pareggio (con l’Inter) e una sconfitta (con la Lazio). Nella stagione 2013-2014, quella dei 102 punti, la squadra allora allenata da Conte fece percorso netto: diciannove vittorie su diciannove.



L’Udinese ha una pessima tradizione con la Juve, ma contro gli attuali campioni d’Italia ha vinto più a Torino che in Friuli. La partita più pazza e indimenticabile rimane quella del 13 aprile ’97: Genaux espulso dopo appena 3’ per un “vaffa” di troppo all’arbitro, Zac che decide di tenere in campo le due punte Bierhoff e Amoroso optando per un inedito 3-4-2 e il brasiliano (doppietta) e il tedesco che firmano il più incredibile dei 0-3.

E che dire della doppietta del Pampa Sosa nell’ottobre del 2000 al Delle Alpi o del colpo di testa con cui Di Natale che si fece beffa del suo amico Buffon all’Olimpico nel settembre del 2007? In quello stesso

stadio vinse anche l'Udinese che Guidolin portò al quarto posto con Zapata e Sanchez che rimontarono la rete iniziale di Marchisio. Infine la già citata zampata di Thereau. C'è qualcuno nel gruppo di Oddo in grado di imitare il francese?