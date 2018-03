L'omaggio di Cormons a Bruno Pizzul

CORMÒNS. Alla sua festa per gli ottant’anni il grande Bruno Pizzul si è presentato con due minuti in anticipo al teatro (gremitissimo) della sua Cormòns, riuscendo a fare meglio di quando, mezzo secolo fa alla sua prima telecronaca, si presentò a Como con venti minuti di ritardo, portato sulla “cattiva strada” enogastronomica dall’amico Beppe Viola. Mentre Pierluigi Pardo e Giorgia Bortolossi, i conduttori della serata-festa di compleanno, lanciavano il mini-video con l’immancabile frase “È tutto molto bello”, il re dei telecronisti, il maestro di almeno due generazioni, e soprattutto quell’uomo con la “U” maiuscola, ancorato come non mai ai valori nobili del suo Friuli, prendeva la parola e chiamava un altro applauso.

Non per lui, ma per quel ragazzo portato via domenica scorsa a Udine da un destino crudele. «La mia festa, che avete organizzato con amore, passa in secondo piano dopo quello che è accaduto. Ricordiamo con un applauso. Avete visto la magia del calcio? Per lui hanno fatto pace pure i tifosi di Fiorentina e Juventus». Applauso. Scrosciante.

Sì, lì Pizzul, quell’omone che, negli anni ’80, alle feste comandate saliva sul pulpito della chiesa dei Frati di Cormòns per leggere le letture, la chiesa rimbombava e tu, che facevi il chierichetto, immaginavi tra un salmo e l’altro un gol di Maradona o Zico, con quel ricordo è come se avesse colmato quella che per molti (a torto) è la lacuna più grande della sua carriera: non aver mai “fatto alzare” una coppa del mondo agli Azzurri.





Gliel’hanno chiesto ieri, lui ha spiazzato tutti: «Non mi è mai pesato non aver raccontato un trionfo mondiale dell’Italia, ma le scatole mi sono girate, e tanto, quando il “nostro” Mondiale in Italia nel 1990 l’abbiamo buttato via facendo giocare la semifinale all’Argentina di Maradona a Napoli». Hors-category Pizzul, come le salite del Tour de France (per citare il ciclismo, sport che lui ama). Paolo Condò, altro fuori categoria, ha sintetizzato il collega in modo mirabile. «Bruno è stato semplicemente colui che ha raccontato gli anni più belli del calcio italiano. Perché negli anni ’80 e ’90, come ha detto più volte un certo Maradona, in Italia tutte le domeniche si giocava una specie di campionato del mondo. Ecco, Bruno è stato semplicemente il cantore di tutto questo».



Altro pezzo da ’90, Riccardo Cucchi: «Bruno ha dimostrato che si può raccontare il calcio rispettando chi lo gioca».



«E insegnando - gli ha fatto eco Stefano Bizzotto, altra voce di Rai Sport - ai colleghi di non prendersi mai troppo sul serio».



«Ero estasiato - ha continuato Marco Civoli - quando durante le nostre trasferte all’estero arrivava l’immancabile telefonata in friulano alla madre. Io capivo solo “mandi”, ma in quella telefonata c’era tutto l’amore per il Friuli».



Dalle partite all’oratorio con don Cocolin («quando centinaia di ragazzini rincorrevano un unico pallone, tutto il contrario di oggi quando gli oratori sono vuoti», ha detto il festeggiato) alle migliaia di partite raccontate. Anche con la morte nel cuore, come la notte dell’Heysel. Gli viene un groppo in gola Pizzul a ricordare quella tragedia. Serve la verve di Eraldo Pecci, sua spalla per un periodo alle partite della Nazionale, per fargli ritornare il sorriso; serve la telefonata di un amico del cuore. Rigorosamente in friulano.

«Ciao Bruno, sono Dino Zoff: come stai? Tanti auguri, ti aspetto a Mariano quest’estate a bere sotto il cocolare un taglio di vino». Già il vino, a “Gol a grappoli-speciale Pizzul” non poteva mancare. Come le penne nere, altro grande amore di Bruno. Il fuoriclasse del microfono.



