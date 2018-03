Un derby per riaccendere la passione dei tifosi

PORDENONE. È la trasferta, di gran lunga, più comoda della stagione. Una trentina i chilometri che dividono Pordenone dallo stadio Mecchia di Portogruaro, dove domani (alle 16.30) andrà in scena il match con il Mestre. Eppure al momento la risposta del popolo neroverde risulta... tiepida. Poco meno di 50 i biglietti venduti nel settore ospiti. Contando i tagliandi che si presumono destinati alla tribuna, i tifosi del Pordenone non dovrebbero superare le 150 unità.



Scintilla. Ma non è detta l’ultima parola. Perché c’è tempo sino alle 19 di stasera, nelle consuete rivendite del Bar Libertà e del Caffè Nogaredo, oppure online sulla piattaforma ticketland, per garantirsi un posto senza dover attendere il giorno della partita (quando sarà chiusa la biglietteria ospiti).

In ogni caso, il match con il Mestre potrà servire anche a ridestare l’entusiasmo del tifo cittadino. Un tifo, si sa, piuttosto volubile, cui potrebbe bastare una scintilla, ovvero un convincente successo dopo gli stenti delle ultime due giornate e più in generale del girone di ritorno, per tornare ad accendersi.



Profumo di derby. Sarebbe il toccasana ideale in un mese decisivo per le sorti del Pordenone, che dopo lo scialbo 0-0 con l’Albinoleffe, da qui a fine marzo scenderà in campo per ben 5 volte, tra cui i due appuntamenti al Bottecchia con Fermana e Reggiana. Si parte domani con il Mestre. Una gara che profuma di derby. Non soltanto per la vicinanza dell’impianto che ospita eccezionalmente la squadra di Mauro Zironelli. È un derby per quella marcata matrice sacilese che contraddistingue i prossimi rivali.

Dall’allenatore a bomber Spagnoli, uno che si esalta quando vede il neroverde, passando per Gritti, Boscolo Papo, Beccaro e Sottovia. Una schiera di giocatori che hanno vissuto l’atmosfera d’altri tempi dei match tra liventini e ramarri. Senza dimenticare la presenza di due ex come Lavagnoli e Martignago, quest’ultimo protagonista delle recenti, memorabili stagioni del Pordenone in C.



Duello. Si sprecano pure i punti di contatto tra i due allenatori. Quasi coetanei, entrambi vantano un passato sulle sponde del Livenza, Zironelli in panchina e Rossitto in campo. Sono considerati due tra i migliori tecnici della categoria. Hanno fatto tesoro della loro esperienza di giocatori professionisti: anche in questo caso, c’è un filo sottile che li lega. È il loro trascorso alla Fiorentina.

Seppur in anni diversi (agli inizi e alla fine degli anni Novanta) hanno lasciato in viola un ottimo ricordo.

Domani si giocano un “derby” che vale tre punti preziosi in chiave playoff. E la loro sfida nella sfida potrebbe ben valere un pomeriggio al Mecchia, a dispetto degli umori del momento e delle poco incoraggianti previsioni meteo.©RIPRODUZIONE RISERVATA