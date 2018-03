Finale thrilling, la Gsa sbanca Piacenza

PIACENZA. Con i denti, con le unghie, col cuore. La Gsa gioca male, ma vince a Piacenza 55-62 e respira. Perché i due punti di domenica sera in riva al Po sono pesanti. La palla agli udinesi sull’orlo della crisi pesava un sacco. Lo dimostra il 5 su 21 da tre e le 13 palle perse. L’Apu resta in corsa per il terzo e quarto posto e mette un mattone pesante alla qualificazione per i play-off.

All’inizio Udine non ingrana sbaglia troppo da tre, lascia troppi tiri aperti a Sanguinetti e finisce il quarto sotto di 4 punti (17-13) con Dykes che sbaglia tre tiri liberi allo scadere. Insomma, la doppia scoppola di Jesi non è servita, anzi.

Lardo, senza il play Nobile infortunato, non ha nulla dall’osservato speciale Veideman e per lunghissimi minuti nel secondo quarto non trova la via del canestro incollata a quota 13. Dopo due mesi si rivede Pinton, mente Benevelli è in panchina solo per onor di firma. Diop sbaglia da fuori (ormai viene lasciato tirare perché gli avversari confidano nelle sue medie basse), Bushati scuote i suoi con una tripla che toglie l’Apu da quota 13, ma, implacabile, Piacenza ristabilisce le distanze con un’altra tripla di Formenti.

Qui Udine, davvero imbarazzante, comincia a barcollare paurosamente. Non fa mai canestro da fuori, ha un 2/13 da tre che si commenta da solo e soffre pure sotto canestro dove avrebbe pure un vantaggio evidente in chili e centimetri. La frazione è tra le più brutte giocate in questo campionato.

Se non si toglie di dosso le paure e alza le medie da fuori per aprire la difesa di casa, la vittoria è una chimera. Anche perché Mortellaro va al riposo con 4 falli sul groppone.

La fortuna è che più di tanto Piacenza non ne approfitta e va all’intervallo avanti “solo” 33-29 Pellegrino, e nell’ultima azione del quarto Dykes e pure l’estone (2 punti in 20 minuti) danno segni di vita.

E il pivot siciliano alla ripresa del match continua a imperversare sotto canestro. Con lui, nonostante un Veideman ancora formato letargo e un Raspino che sparacchia da tre, Udine mette addirittura il naso avanti: 35-42. La difesa di Lardo morde, Piacenza comincia a sbandare, ma la Gsa ha più d’un problema: Pellegrino fa tre falli, Diop ne ha altrettanti e Mortellaro è inchiodato in panchina con 4 penalità.

Ma a 2.17 dal termine del quarto accade una cosa fondamentale: Veideman segna una tripla che sembra aprire le acque del Mar Rosso. Novello Mosè si sia svegliato? L’estone sbaglia un’altra tripla, ma ora con la testa è sul match come tutta la squadra che ha un Pellegrino dominante sui due lati del campo. La percentuale da tre sale: 5 su 20, Raspino piazza una tripla e Udine va all’ultimo intervallo avanti di 10: 38-48. Ora la truppa di Lardo è un altro vedere dopo i 20’ da incubo iniziali. Una scossa arrivata anche dalla difesa: 5 punti presi nel quarto. Bushati? In panchina nel 5-19 del terzo quarto. Ecco quando Lardo unirà i due “pezzi” del puzzle bianconero allora l’Apu sarà davvero guarita. Perché manca ancora la continuità. Come dimostra il quarto quarto.

Rush finale: la Gsa infatti butta via almeno 5 azioni in attacco, difende forte, ma Piacenza (se non segni mai è inevitabile, siamo in A2 mica in C silver) torna sotto a meno 4 (44-48). Lardo pesca dalla panchina l’altra anima, Bushati, quello con nelle mani i punti che servono. Ma l’albanese non li mette quei punti. Si va punto a punto. La Gsa difende, ma Alredge fa salire i giri del suo motore. Costringe Pellegrino al quarto fallo. Per l’Apu ora è durissima. Piacenza a 2’20” torna avanti d’un punto (53-52). In cucina si sta per servire un’altra frittata. Indigesta. Come a Jesi, per due volte, i friulani si sono piantati col traguardo a un passo.

Con Veideman in panchina, Dykes si prende un tiro pesante in penetrazione e lo segna (53-54). Udine avrebbe la palla del +3 ma Bushati la manda in tribuna. Ultimo minuto: rientra l’estone. L’Assigeco con Infante segna solo un libero. Parità, dura poco: Dykes (19 alla fine) piazza una tripla

frontale terrificante. Non facile perché è la seconda su 7 tentativi nel match. Piacenza segna solo un libero. Udine ha la palla in mano. Fallo su Veideman: l’estone torna di ghiaccio e non sbaglia. Piacenza invece sì. Pellegrino (se Udine ha vinto gran merito è suo) segna e finisce 55-62.