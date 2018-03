Pazzo Pordenone, rimontato e sconfitto dal Mestre

PORTOGRUARO. Nessuna ripartenza. e stavolta il rammarico è forte: in una gara totalmente folle, pesantemente condizionata dalla pioggia, il Pordenone si trova a inseguire il Mestre al Mecchia di Portogruaro, poi passa avanti, viene recuperato e a sua volta nuovamente superato.

Morale della favola, ancora una sconfitta. E adesso le partite a disposizione per centrare l'obiettivo minimo dei playoff sono solo sette.

Dopo lo scialbo pareggio casalingo con l’Albinoleffe, Fabio Rossitto cambia sistema di gioco pur recuperando in extremis Burrai, che stringe i denti e scende in campo. Ma nel ruolo di mediano al fianco di Misuraca, con Ciurria da una parte, Bombagi dall'altra, Zammarini trequartista e Nocciolini punta avanzata.

Avvio choc per il Pordenone, col Mestre che spinge subito sull’acceleratore e guadagna un corner per una presa difettosa di Perilli. Cross dalla bandierina, Nocciolini anticipa Perilli e mette fuori, ma al limite dell’area arriva capitan Perna, che non ci pensa due volte e con un gran sinistro rasoterra indovina l’angolino. Sono passati appena 44’ secondi dal fischio d’inizio.

All’11’ arriva il pareggio: Formiconi trova spazio sulla destra e avanza, sulla trequarti crossa dalla parte opposta per l’inserimento di Nocciolini e Bombagi: è quest’ultimo a rimettere di testa al centro, dove è lesto Misuraca ad anticipare Perna e a mettere dentro da due passi.

Al 15’ Nuovamente Mestre in vantaggio: lungo lancio di Politti dalla difesa per Spagnoli, che controlla e appoggia a Rubbo, il quale ha un controllo difettosi sulla trequarti, il pallone bagnato gli scivola via e l’errore si trasforma in un assist per Neto Pereira, che sguscia in mezzo a Stefani e De Agostini, mette a sedere Perilli con la classe che gli è propria e mette dentro a porta sguarnita.

Al 26’ buona chance per Formiconi dopo una bella azione manovrata dei ramarri, conclusione dai 18 metri altissima.

Il Pordenone spinge, non ci sta a perdere e al 28′ Burrai serve Ciurria con un filtrante illuminante, ma l’attaccante, tutto solo di fronte a Favaro in posizione defilata, non trova lo specchio della porta.

Come non lo trova al 31′ Bombagi, il quale dal limite scarica un gran destro che sibila a fil di palo.

In avvio di ripresa, botta e risposta Misuraca-Neto Pereira al primo minuto: partita dunque che rimane viva e giocata a buon ritmo, a viso aperto dalle due contendenti.

I neroverdi premono e nel giro di 5 minuti creano un altro paio di situazioni interessanti con Nocciolini e Ciurria. Rossitto sente di poter cambiare le cose e non perde altro tempo: fuori proprio Ciurria e Bombagi, dentro Berrettoni e Nunzella per aumentare il potenziale offensivo

Ma poco dopo il sempre ottimo Neto Pereira offre una gran palla a rubbo, che dai 16 metri con un rasoterra sfiora il montante.

Non c’è un attimo di respiro e il Pordenone va ancora vicino al pareggio prima con Misuraca, poi con De Agostini: la difesa del Mestre si salva in extremis.

I ramarri cingono d’assedio l’area avversaria e al 19’, su una corta respinta della difesa, De Agostini con una rasoiata dal limite chiama Favaro al miracolo per deviare in angolo.

Al 24’ ecco il sospirato, e meritato, gol del 2-2: lo firma Stefani, ed è in pratica la fotocopia del gol dell’altro capitano, Perna: corner, un difensore respinge di testa, arriva di gran carriera il difensore neroverde e dai 16 metri, al volo, con il sinistro fulmina Favaro.

Un minuto più tardi Nocciolini trova l’imbucata per il neoentrato Berrettoni, va a vuoto un difensore del Mestre, il “genio” addomestica il pallone, vede l’uscita del portiere e mette dentro con un colpo da biliardo all’angolino: 2-3.

Al 35’ il pari del Mestre: Fabbri fugge sulla sinistra, evita l’intervento di Zammarini e crossa dal fondo, sul secondo palo sbuca l’ex sacilese Sottovia e da mezzo metro mette dentro.

Al 39’ l’incredibile gol del 4-3 per il Mestre lo firma lo stesso Fabbri, nel giorno del suo compleanno, con una percussione che trova ancora una volta impreparato Zammarini, botta rasoterra da appena dentro l’area e Perilli, che vede il pallone sbucare troppo tardi, è ancora battuto.

Al 46’ colpo di testa di Gerardi da ottima posizione, si salva Favaro.

Mestre-Pordenone 4-3

MESTRE (3-4-1-2) Favaro; Politti, Perna, Gritti (68′ Boffelli); Fabbri, Rubbo (74′ Martignago), Boscolo Papo, Lavagnoli; Neto (74′ Sottovia); Beccaro (68′ Casarotto), Spagnoli. A disp.: Zironelli G., Ayoub, Stefanelli, Mordini, Bonaldi, Zecchin, Stensson. All. Zironelli M.

PORDENONE (4-2-3-1) Perilli; Formiconi, Stefani, Parodi, De Agostini; Misuraca, Burrai; Ciurria (52′ Berrettoni), Bombagi (52′ Nunzella), Zammarini; Nocciolini (83′ Gerardi). A disp.: Mazzini,

Cicerelli, Bertoli, Visentin, Lovisa, Silvestro, Bassoli, Magnaghi, Caccetta. All. Rossitto

ARBITRO: Cipriani di Empoli. Assistenti: D’alia di Trapani e Maninetti di Lovere.

NOTE: angoli 1-5. Ammoniti: De Agostini, Gritti. Espulsioni: De Agostini. Recupero: pt 0′ st 4′