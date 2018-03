Udinese, Oddo dopo il ko con la Juve: "Sconfitta meritata, adesso rialziamoci"

TORINO. «Adesso mi aspetto che la mia squadra tiri su la testa e cominci a fare dei punti». Massimo Oddo non si nasconde dietro lo schiacciasassi Juventus e neppure ai numeri di Paulo Dybala, tornato in versione mago Silvan – Sim Sala Bim e dal cilindro esce stavolta una doppietta –, per spiegare gli imbarazzi della sua Udinese, questi 90’ “ruminati”, neppure giocati malissimo, ma terribilmente sterili dal punto si vista della produzione offensiva.

E l’osservazione non vale solo per le conclusioni dentro o fuori dallo specchio della porta, ma per la costruzione, per la scarsa esuberanza, l’arma dei rampanti.



Oddo, l’impressione è che l’Udinese aveva davvero poche soluzioni là davanti...



«Ma io non mi focalizzerei esclusivamente sull’attacco. Anzi, se valuto questa gara nel suo complesso dico che non c’è stata mancanza di personalità solo in fase offensiva. Mi aspettavo di più da tutti nell’interpretazione di una partita difficile, contro un’avversaria fortissima».



Insomma, il piano di battaglia era diverso.



«Dovevamo stare attenti alle ripartenze, questo era chiaro, ma non abbiamo saputo gestire il pallone al meglio quando lo abbiamo avuto tra i piedi. Mi dispiace perché avevamo cominciato con il piglio giusto, ma poi è venuto a galla una sorta di timore reverenziale nei confronti della Juventus che, da parte sua, invece, ha messo sul campo tutta la sua personalità».



Perchè Maxi Lopez titolare?



«Pensavo potesse aiutare la squadra nello sviluppo della manovra, favorendo gli inserimenti dei centrocampisti. Non l’abbiamo fatto? D’accordo, ma non vorrei che tutte le colpe ricadessero su Maxi. Tutta la squadra doveva interpretare la gara con uno spirito diverso».



Barak, un po’ il simbolo del dicembre d’oro dell’Udinese, non si sta esprimendo più ad altissimi livelli. Pensa che vada recuperato prima possibile adesso che il calendario pare più abbordabile?



«Non mi aspetto di più solo da Barak. Vorrei veder crescere i difensori quando hanno il pallone tra i piedi. O i centrocampisti negli inserimenti. O gli esterni nelle azioni di uno contro uno sulla fascia. E anche gli attaccanti, naturalmente. Soluzioni episodiche? No, noi cerchiamo sempre di costruire qualcosa: per questo non sono contento di questa partita, al di là del valore dell’avversario».



Il calendario adesso può darvi una mano?



«Abbiamo perso le ultime quattro

partite di fila. Tre di queste forse neppure meritavamo di perderle. Stavolta sì. Dobbiamo meditare su questa partita. Ora il calendario sembra più amico. Sembra. Io mi aspetto che la squadra tiri su la testa e cominci a fare punti».©RIPRODUZIONE RISERVATA