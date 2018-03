La favola del giovane Cappellari: dal Friuli alla Coppa del mondo

Emanuele Buzzi, Lara Della Mea e la novità di Daniele Cappellari che esordirà in coppa del mondo di biathlon. Oltre ai sicuri Lisa Vittozzi e Giuseppe Montello. C’è dunque tanto “Friuli giovane” nell’élite degli sport invernali di questo finale di stagione.



Emanuele Buzzi domani sarà al via della discesa che, ad Are in Svezia, apre la serie delle finali di coppa del mondo 2018 cui partecipano i migliori 25 di ogni specialità e il campione mondiale juniores. Il 23enne carabiniere di Sappada ne ha acquisito il diritto classificandosi al 25º posto nella classifica di specialità. Una bella soddisfazione per il giovane atleta, che ricordiamo, a gennaio, giunse 11º sulla Streif di Kitzbuhel e 10º a Garmisch.



Ad Are, sulle piste che la prossima stagione ospiteranno i campionati del mondo, la rappresentativa italiana sarà composta da 17 atlete e atleti. L’infortunato Peter Fill era ovviamente qualificato. Domani dunque gli azzurri in pista in discesa saranno Dominik Paris, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi, che cercheranno di frenare lo strapotere dei vari Feuz, Svindal, Jansrud e Dressen, mentre nella discesa femminile gareggeranno Sofia Goggia (leader di specialità), Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Federica Brignone. Nel superG femminile, poi, in gara Johanna Schnarf, Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini e nel superG maschile Christof Innerhofer e Dominik Paris. Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Florian Eisath, Riccardo Tonetti e Roberto Nani fanno parte della pattuglia azzurra nel gigante maschile, mentre, Irene Curtoni e Chiara Costazza saranno le nostre rappresentanti nello slalom femminile e Stefano Gross e Manfred Moelgg saranno gli azzurri al via nello slalom. Infine in gigante Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino, Sofia Goggia e Irene Curtoni.



Da domani scatteranno anche le finali di coppa Europa dell’alpino a Soldeu in Andorra. Tra gli azzurri anche Emanuele Buzzi, che arriverà da Are dopo aver disputato la discesa, e l’alpina tarvisiana Lara Della Mea. In programma da domani a domenica discesa, superG, gigante e slalom maschile e femminile. Fra i 40 italiani, in lizza per un posto sul podio nelle varie specialità che vale il posto fisso nel circo bianco 2018-2019 ci sono Heel in discesa, Sala nello slalom, Maurberger in gigante e Buzzi che è terzo nel superG (con 201 punti dietro a Krenn 266 e Barandun 204).



Intanto, a Sappada festeggia anche l’innossidabile Bruno Pachner (classe 1939) che a Pampeago ha conquistato la coppa Italia master della categoria

C10. Infine la gran bella notizia per il biathlon regionale: la convocazione per la tappa di coppa del mondo di Oslo del ventenne Daniele Cappellari (Fornese) che nei prossimi giorni esordirà nel massimo circuito accanto a Vittozzi e Montello.©RIPRODUZIONE RISERVATA