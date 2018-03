Udinese-Sassuolo, Oddo carica i suoi: "Mi aspetto una partita sporca, daremo il massimo"

UDINE. “È importante vincere ma è fondamentale non perdere”. Massimo Oddo inquadra così la sfida col Sassuolo, facendo capire che sarà l'equilibrio l'aspetto tattico e psicologico che l'Udinese dovrà cercare di mantenere in tutto l'arco dei 90 minuti.

E avverte: “Mi aspetto una partita sporca. Non so se vi divertirete domani, ve lo dico subito, ma daremo il massimo. Suppongo che il Sassuolo venga qui soprattutto a non perdere, ci vorrà colpire in contropiede e non dovremo cadere nel loro tranello. La partita l'abbiamo preparata bene, poi nessuno può sapere cosa accadrà in partita domani, noi dovremo solo essere bravi a interpretarla come sappiamo”.

Poi, ecco il focus centrato sulla sua squadra. “A Torino è mancata quella personalità nella gestione della palla e la cattiveria agonistica che avevamo messo altre volte, ma giudicare una partita dove è mancato qualcosa non significa essere insoddisfatto e non vuol dire che i ragazzi fossero spenti o che non siano motivati, ma vuol dire che hanno incontrato una squadra più forte. Io valuto lo stato mentale e di forma tramite, quello che fanno vedere in allenamento i ragazzi e questa squadra sta bene, si allena a duemila all'ora e se fosse tutto perfetto sarebbe facile vincere, ma non è sempre così.

Sono sereno e sono equilibrato come lo sono sempre stato anche quando avevamo fatto cinque vittorie consecutive, perché conosco il calcio”. Seguono alcuni flash sui singoli. “Danilo? I numeri di solito contano e Danilo e' importante perché

manca e' una perdita importante. Barak? E' umano, non è un robot ed è sotto gli occhi che ha avuto un piccolo calo psicofisico, ma si riprenderà e con questo non ho detto che non gioca”. Chiaro anche sulla coppia d'attacco che l'Udinese schiererà col Sassuolo. “Giocano Maxi Lopez e De Paul”.