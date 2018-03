Pellizotti e Cimolai amici contro a Sanremo

UDINE. Al gran ballo della Classicissima di Primavera ci saranno anche loro, amici, spesso compagni di allenamento, ma oggi rivali nei 294 km da Milano a Sanremo. Si tratta di Franco Pellizotti, 40enne carnico della Bahrain Merida e Davide Cimolai 28enne di Fontanafredda della Fdj. L’uno correrà molto probabilmente l’ultima Sanremo della carriera, l’altro punterà a far vincere il capitano Arnaud Demare, vincitore due anni fa, o a mettersi in proprio nel finale se il forte sprinter francese non dovesse superare l’insidia del Poggio.



Di una cosa sono certi: Peter Sagan (Bora), che con loro corse nella Liquigas 2010 sarà il corridore da battere. «La Sanremo dà sempre un’emozione unica - spiega il corridore pordenonese -. Ci sarà brutto tempo e sarà ancora tutto più difficile, ma il piano di battaglia è chiaro: portare Demare allo sprint e tenermi pronto, se servirà, a giocare le mie carte».

I favoriti? «In tre stanno pedalando con una marcia in più e si chiamano Sagan, Kwiatkowski (Sky) e Demare. Mi auguro che quest’ultimo mpossa farcela». Proprio il campione del mondo trova il pronostico favorevole anche di Pellizotti che ha corso la prima Sanremo nel 2003. «Ma anche se sono passati 15 anni l’emozione è sempre unica - dice - Il meteo non è favorevole, anche se le ultime previsioni danno qualche schiarita sulla riviera per il finale di corsa». Pellizotti sarà votato ai due capitani del Team Bahrain-Merida per la Classicissima: Sonny Colbrelli in caso di volata e Vincenzo Nibali, libero d’inventarsi qualcosa in qualsiasi momento.



«Vincenzo è rilassato, sarà anche uomo da corse a tappe e da classiche dure come Lombardia e Liegi, ma l’ultimo italiano a salire sul podio alla Sanremo è stato proprio lui, terzo nel 2012», dice il compagno di camera dello Squalo.



Vero. Per il resto solo delusioni e quella sparata finale di Filippo Pozzato nel 2006 che ormai sembra lontana lontana. Sì perché questo pomeriggio (diretta tv su Rai ed Eurosport dalle 14.30) chi si metterà davanti alla tv pronto a sventolare il tricolore non dovrà farsi troppe

illusioni. L’Italbici si affida alla classe di Nibali, a un’invenzione di(Sky) o a una volata da sogno di(Etixx). Perché i grandi favoriti sono altri. Ma a volte è meglio così.@simeoli1972. ©RIPRODUZIONE RISERVATA