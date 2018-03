Turci: "Contro la Fermana Fabio tornerà a vincere"

PORDENONE. «È l’occasione giusta». Gigi Turci non ha dubbi: la gara con la Fermana può significare il ritorno al successo per il Pordenone. Il preparatore dei portieri della Sampdoria, ed ex neroverde, lancia la squadra allenata dal suo amico fraterno Fabio Rossitto, trainer di cui è stato il vice (oltre che allenatore dei numeri uno) tra i ramarri in serie D, alla Cremonese e alla Triestina. «La squadra sta crescendo – dice –: sono molto fiducioso».



Turci, partiamo dalla gara col Mestre: il Pordenone stava vincendo quando ormai mancava poco...



«È già un motivo per essere ottimisti in vista della partita con la Fermana. I ramarri domenica scorsa si sono fermati a un passo dal traguardo: basta continuare su quella strada per andare a ottenere quel successo che meritano».



Rossitto è arrivato un mese fa: ha bisogno del suo tempo. È d’accordo?



«Sì. Fabio è un grande lavoratore, fa dell’intensità e della cattiveria agonistica i suoi cavalli di battaglia. Sono aspetti che non trasmetti dall’oggi al domani. Io vedo un Pordenone in costante progresso: poi, una volta che si sblocca, saranno problemi per tutti».



Può diventare la mina vagante del campionato?



«Ne sono convinto. Prima bisogna vincere domenica, chiaramente. Ma poi, a osservare bene, la classifica è corta. Con qualche risultato positivo scali posizioni. Ricordiamoci che la rosa è di grande qualità: Fabio è coperto in ogni ruolo sia sotto il profilo della qualità sia sotto quello della qualità. I suoi metodi stanno entrando nella testa e nelle gambe dei giocatori: ripeto, sono molto fiducioso».



Si sente spesso con Rossitto?



«Certo. Ci sentiamo regolarmente. È sempre carico e guarda al lato positivo delle cose. Adesso spero proprio in un risultato positivo: il Pordenone deve tornare a fare la voce grossa al Bottecchia, che è sempre stato un fortino anche quando c’ero io. È troppo tempo che non arriva un’affermazione in casa (lo scorso 24 novembre, ndr)».



Come giudica la scelta della società di andare in ritiro per due giorni?



«Meglio prenderla adesso che più avanti, quando si ha l’acqua alla gola. È un segnale che la proprietà vuole dare alla squadra, che è matura e l’ha recepito. Inoltre, adesso, il club non può fare molto di più: il mercato non è aperto e ha già cambiato

allenatore. Ha usato l'unica possibilità a sua disposizione per motivare il gruppo: ottima mossa».«Sì, anche per la legge dei grandi numeri: prima o poi questo successo deve arrivare...».