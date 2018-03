Il Pordenone non brilla, ma torna alla vittoria

PORDENONE. il Pordenone torna alla vittoria e tira un sospiro di sollievo, mettendo fine a una serie negativa che cominciava a preoccupare in chiave playoff.

Rossitto coglie così il suo primo successo casalingo, mandando ko la Fermana al Bottecchia pur senza brillare sul piano del gioco, grazie a un'invenzione di Burrai e al "solito" tiro dalla distanza di capitan Stefani, deviato da Formiconi, gol prima annullato e poi convalidato dal direttore di gara.

Schieramento annunciato per Rossitto, con Mazzini preferito a Perilli tra i pali, Nunzella terzino sinistro al posto dello squalificato De Agostini e tridente "pesante", con Berrettoni in campo dall'inizio assieme a Gerardi e Nocciolini, anche se quest'ultimo parte come esterno destro alto, alla stessa "latitudine" di Zammarini sul fronte opposto.

Dopo neanche un minuto e mezzo di gioco il Pordenone è già in vantaggio: Berrettoni entra in area dalla destra, un difensore riesce a rinviare, la palla giunge a Burrai che ai 25 metri controlla e mira l'incrocio dei pali, centrandolo con un delizioso destro liftato.

Due minuti dopo grande occasione per il pareggio sui piedi di Lupoli, conclusione da appena dentro l'area è Mazzini devia in corner.

Al 27' ci prova Nunzella su punizione dal limite, il suo sinistro a giro si spegne di poco oltre la traversa.

Al 32' il raddoppio: azione insistita dei neroverdi, rinvio corto della difesa, arriva Stefani e conclude col sinistro, la palla è toccata da Formiconi nell'area piccola e s'insacca. L'arbitro annulla per fuorigioco, poi si consulta col il guardalinee e decide di convalidare il gol, il terzo in campionato per il difensore.

Al 41' Mazzini con un balzo felino neutralizza il colpo di testa a botta sicura di Urbinati e due minuti più tardi Da Silva, su punizione dalla lunetta dei 16 metri colpisce in pieno la traversa.

Un attimo prima dell'intervallo ancora Urbinati di testa costringe Mazzini a un altro miracolo per deviare oltre la sbarra.

Nella ripresa, al 17' si vede Nocciolini con una bella percussione è un sinistro dalla distanza che si spegne di poco a lato.

Al 23 Bombagi, appena entrato per uno stanco Berrettoni, trova spazio per vie centrali e con un bel destro impegna Valentini.

Al 35' rischia il Pordenone su un colpo di testa di Sperotto che tocca la parte alta della traversa.

Al 40' ancora di testa Gennari impegna Mazzini in tuffo.

Pordenone-Fermana 2-0

PORDENONE (4-3-3): Mazzini; Formiconi, Stefani, Bassoli, Nunzella; Misuraca, Burrai, Zammarini (41′ st Caccetta); Nocciolini (28′ st Parodi), Berrettoni (19′ st Bombagi), Gerardi (41′ st Magnaghi). A disp.: Perilli, Cicerelli, Peressutti, Ciurria, Silvestro. All. Rossitto.

FERMANA (4-4-2): Valentini; Clemente, Comotto, Gennari, Sperotto; Petrucci (18′ st Maurizi), Urbinati (30′ st Mane), Capece (18′ st Rossetti), Favo (8′ st Cognigni); Da Silva, Lupoli (30′ st Sansovini). A disp.: Ginestra, Ferrante, Saporetti, Ciarmela, Grieco, Equizi, Salifu. All. Destro.

ARBITRO: Capone di Palermo. Assistenti: Pacifico di Taranto e Salvalaglio di Legnano.

MARCATORI: al 2′ Burrai, al 33′ Formiconi.

NOTE: ammoniti Da Silva, Nunzella, Gerardi, Bombagi. Angoli 2-5. Recupero: pt 1′; st 5′. Spettatori 1.000 circa, incasso di 7.401 euro.