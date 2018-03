La Gsa batte Forlì e consolida il posto in griglia play-off

UDINE. Massimo risultato (vittoria e terzo posto) col minimo sforzo. La Gsa batte Forlì 78-64 consolida il posto in griglia play-off giocando la partita solo in pratica nell’ultimo quarto quando ha difeso, ha corso e ha segnato da tre.

Prima? Tre quarti di partita soft (per Udine), solito coretto del settore D in un Carnera nel classico formato salotto con thè e pasticcini della domenica pomeriggio. Sveglia, è una partita di basket non un concerto a teatro. Ve l’immaginate ai play-off un’atmosfera così? Noo. La truppa di Lardo in più si porta pop-corn e bibita, s’accomoda in poltrona, e vede giocare Forlì. Peccato che la “road map play-off” preveda percorso netto in casa obbligato (tre vittorie) e un colpaccio fuori per una “griglia” succosa.

La tripla in transizione a fine primo quarto di Jackson spiega tutto: gli storici rivali, tranquilli in classifica, non sono venuti in Friuli per una gita. Risultato, i padroni di casa chiudono il primo quarto sotto di tre (18-21). Ventun punti subiti: coach Lardo non gradisce. Proiezione: 80 punti, sconfitta certa con l’Apu di questi tempi che fatica a farli quei punti in 40’ con una manovra offensiva non fluida e Veideman ancora in letargo (e si che la primavera dovrebbe esser prossima anche in Estonia).

Come spesso accade è chiaro che i bianconeri sono superiori sotto canestro. I giochi a due con Pellegrino o tra Diop e Mortellaro son canestri certi o falli subiti. Ma è chiara un’altra cosa: Udine non ne approfitta. E l’onesto e nulla più Fallucca fa il fenomeno. Due triple per lui e tanta inaspettata libertà. No, la “defence” Apu non si vede, Forlì veleggia con un eloquente 8 su 11 da due dopo 13”, sfrutta seconde palle, rimbalzi in attacco (una marea) segno che la siesta domenicale dei “Pedone boys” è andata oltre il classico riposino pre-partita.

La Gsa sta in scia con due numeri di Bushati e un paio di canestrini di prof Mortellaro. Lardo prova il quintetto con tre piccoli, Pinton-Rain-Bushati: niente. Fallucca (marcarlo no?) segna ancora da tre, l’ex Castelli da due, la circolazione di palla di Udine s’inceppa. Il manipolo di tifosi forlivesi sogna il colpaccio con una big, più in classifica che in campo. Jackson è in palla e mentre lo speaker (di riserva) annuncia i 3.500 spettatori, la gran parte di questi pensa che veder vincere Udine sarà dura andando avanti così. Fine secondo quarto 36-41, proiezione fresca fresca dal seggio del Carnera: Forlì oltre gli 80 punti, vittoria certa. E meno male che i romagnoli nel finale qualche canestro se lo sono mangiato.

Se la Gsa vuole puntellare i play-off con l’ennesima vittoria in casa intanto deve cominciare a difendere poi trovare canestri dai “wanted” Raspino, Diop, Veideman, Dykes, troppi per sceriffo Lardo. Il piatto piange al solito da tre: 1/6. Così non va, nel basket moderno, piaccia o no, se non segni da tre fai fatica. Se perdi 8 palloni e il tuo avversario due, ne fai il doppio. Se poi non difendi, perdi.

Il disgelo a Tallin e dintorni restituisce il Veideman della Gsa. Almeno per un paio di minuti. Tripla e, udite udite, schiacciata in contropiede. Non ride mai l’estone, parla poco, soffre per le critiche, in quella bimane inattesa avrà cacciato via i fantasmi? Risultato: pubblico “in ritmo”, 7-0 di parziale, sorpasso (43-41) e prove tecniche di difesa blindata. Prove e basta però. Udine torna presto in “modalità siesta”, Diop fa tanta confusione. Bushati? Sette minuti filati del quarto in panchina per il “Bonucci della Gsa”, cioè quello che deve spostare gli equilibri del campionato. Il solito Mortellaro provvede a tenere in scia i suoi: 57-58 alla penultima sirena mentre l’inquietante tassametro delle palle perse indica 12. E i tanti studenti presenti dicono: meno male che c’è il professore.

Continui a chiederti come faccia la Gsa ad essere terza in classifica. Dykes non è in giornata, l’attacco va in tilt spesso, ma quando Udine vuol giocare gioca. Due azioni corali con Mortellaro formato “postino” Karl Malone, quello che appoggiava sempre un canestro sicuro, e “Bonucci-Bushati” in campo, regalano un sorpasso 63-60. Castelli grazia tre volte i suoi ex, e Veideman fa una cosa che non gli vedevamo da tempo: accelera, si butta a canestro.

E quando Bushati “sposta” con una tripla siderale la Gsa vola a +6 (66-60). Gira e rigira è la spallata decisiva. Forlì pian piano cede, Udine alza il muro (6 punti in un quarto per gli ospiti!) la Gsa corre pure in contropiede e manda sei uomini

in doppia cifra. Ecco perché Udine è terza. Per restarci ovviamente non dovrà giocare così domenica a Treviso, la squadra che ha vinto a Bologna. E’ la più in forma del campionato. Ma queste,“prof” Mortellaro migliore in campo, non sono le partite migliori per costruire una grande stagione?