Pordenone e tifosi, c’è fame di vittoria

PORDENONE. Ritiro utile o no? È un annoso dilemma che divide gli addetti ai lavori. Nel caso del Pordenone, in verità, è stato un fine settimana trascorso a stretto contatto e senza distrazioni nella tranquilla Concordia Sagittaria. Per compattarsi, prendere consapevolezza delle difficoltà che stanno minando l’obiettivo minimo della stagione, ovvero l’accesso ai playoff, e trovare il modo di superarle.



Fame. Fabio Rossitto conta di vederne i frutti oggi. In una partita di notevole importanza, a dispetto del nome non altisonante dell’avversaria, la neopromossa Fermana, una delle rivelazioni del torneo. Gara assolutamente da non fallire, per cancellare l’amarezza dell’immeritato ko con il Mestre e, soprattutto, per tornare a far gioire un Bottecchia a secco di vittorie da fine novembre.

In altre parole, tanta fame di 3 punti: nella gestione Rossitto dopo l’illusorio successo dell’esordio a Gubbio, è arrivato soltanto il misero 0-0 con l’Albinoleffe. Troppo poco, rispetto alle aspettative che hanno preceduto l’avvicendamento in panchina.



Ultimissime. Novità di formazione più o meno obbligate. La più importante riguarda l’impiego dal primo minuto di Emanuele Berrettoni, l’uomo simbolo della rosa neroverde. Dopo la prodezza, bella quanto inutile, di Portogruaro, il “Berre” è chiamato a imprimere da subito la svolta.

Davanti a lui, si attende un’altra novità di rilievo: bomber Gerardi schierato al fianco di Nocciolini. In pratica il tridente che dopo il mercato invernale aveva acceso le fantasie del popolo neroverde. Qualora Gerardi fosse inizialmente preservato, Magnaghi più di Ciurria (non al meglio) pare destinato a una maglia da titolare. Dietro, turno di riposo per Perilli, sostituito tra i pali da Mazzini, e Nunzella nelle vesti dello squalificato De Agostini. In mezzo ballottaggio tra Zammarini e Caccetta.



Rivali. Dall’altra parte, la Fermana, che in caso di successo supererebbe proprio i ramarri, infilandosi in zona playoff (con una gara in meno), dovrebbe affidarsi al 4-4-2, in cui spicca la stella Arturo Lupoli, capocannoniere (con 7 reti) della formazione marchigina e già noto per i suoi trascorsi giovanili in Premier league con la maglia dell’Arsenal. Il tecnico Flavio Destro (papà dell’attaccante del Bologna, Mattia) ha i dubbi Cremona e Doninelli, mentre dovrebbe tenere ancora in panchina l’esperto attaccante Sansovini.



Obiettivo tre punti per il Pordenone femminile, che vuole tornare a vincere dopo i due pari di fila. Avversario odierno il Bologna, alle 15 a Sant'Antonio di Porcia. Rientra Zuliani dopo un lungo infortunio.©RIPRODUZIONE RISERVATA