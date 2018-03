Un Pordenone a due volti verso la notte del Rocco

PORDENONE. Probabilmente Fabio Rossitto avrebbe preferito una settimana di allenamenti con gambe e menti più leggeri. Come si conviene dopo una vittoria, per di più importante in ottica playoff. Ma il calendario non concede soste al suo Pordenone. Archiviata con successo la pratica Fermana, è già tempo di pensare al prossimo impegno, in programma domani sera. Una partita speciale, non soltanto perch{ mette in palio altri tre punti pesanti, ma in quanto derby regionale, al cospetto di una rivale diretta: la Triestina del temuto ex Rachid Arma, sebbene l’attaccante marocchino al momento non sia in prima linea nelle scelte del nuovo allenatore Nicola Princivalli.



Settimana-clou. Non bastasse, all’orizzonte c’è il big match di domenica con la Reggiana di un altro ex ancora molto amato come Luca Cattaneo. In una settimana, dunque, i neroverdi si giocano molto. Basterebbe uscire con almeno 4 punti, vista la “pareggite” di cui sembrano soffrire le rivali (Triestina in primis, reduce da 4 pari consecutivi), dal duplice appuntamento ravvicinato per ipotecare la post-season. Ci proverà un Pordenone rinfrancato. Ma non ancora “guarito”. L’ultimo match del Bottecchia, se da un lato ha trasmesso incoraggianti segnali di una ritrovata solidità (in particolare nel secondo tempo) difensiva, dopo il poker subito a Portogruaro, dall’altro ha detto che davanti le polveri rimangono bagnate.



La scoperta. Se il Pordenone è riuscito per la seconda volta consecutiva a mantenere inviolata la propria porta in casa, il merito è stato anche della convincente prestazione di Stefano Mazzini. Il portiere scuola Atalanta, alla terza presenza stagionale, è stato protagonista di diverse interventi risolutivi. Meritandosi la fortuna dell’aiuto dei pali. Il fatto che alle sue spalle ci siano una garanzia come Simone Perilli e un talento come Marco Meneghetti fa pure pensare che la porta neroverde sia davvero ben custodita. Un ottimo punto di partenza, in vista del rush finale e, ci si augura, dei playoff.



Da riscoprire. Nel lato opposto del campo, la condizione non assiste ancora bomber Gerardi, uscito tra i “rumors” di un pubblico forse troppo esigente. Berrettoni ha acceso la luce ad intermittenza. Mentre Nocciolini, chiamato a un compito di grande sacrificio, è rimasto un po’lontano dalla zona calda. Eppure è proprio da loro tre che ora si attende il nuovo salto di qualità. Perché non sempre ci potrà pensare un Burrai in vena di prodezze da antologia calcistica o la confermata vena realizzativa di un Formiconi sempre più a suo agio negli schemi di Rossitto.



Tifo. Il popolo neroverde li aspetta. E intanto si prepara alla grande notte dello stadio Rocco. Un richiamo forte, anche se in mezzo alla settimana lavorativa. Fioccano le adesioni al fan club Caffè Nogaredo. Quasi

riempito un pullman: costo di 15 euro, con partenza dal parcheggio della Fiera alle 17.30 e rientro subito dopo il match. Altri li seguiranno con mezzi propri. La carovana neroverde è già in moto. C’è un obiettivo da blindare. In appena 5 giorni.©RIPRODUZIONE RISERVATA