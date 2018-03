Savio: "Ritiriamo le maglie delle star dell’Apu"

UDINE. «Pronto, sono Giampiero Savio, la passione del basket a Udine è rinata grazie alla Gsa, il Carnera è sempre strapieno: perché non cominciamo a ritirare le maglie di chi ha fatto la storia di questa squadra e magari non c’è più, come Claudio Malagoli, Joe Allen, Giulio Melilla, Jim Mc Daniels e cominciamo a dare anima al rinnovato palazzo?».



La telefonata arriva al Messaggero Veneto e l’idea (meravigliosa) la giriamo direttamente al presidente Alessandro Pedone e Davide Micalich, i padroni del vapore di una società che sogna in grande e può contare su un numero di tifosi crescente.



La proposta, poi, arriva da un’icona del basket friulano, quella guardia difensore terrificante e attaccante eccellente che per tre decenni ha fatto la storia del basket italiano. Da quello scudetto Juniores con la Snaidero di coach Pressacco nel 1976 allo scudetto con la Buckler Bologna nel 1994 alla Coppa Italia con la Glaxo Verona che giocava in A2 (1991) e alla successiva Korac con gli scaligeri sette anni più tardi.



Savio come mai l’idea?



«Udine ha una tradizione cestistica da ricordare, il palasport è spoglio, appendiamo al soffitto qualche maglia, gli avversari della Gsa capiranno dove sono finiti. Lo hanno fatto a Verona, a Varese e in altri palasport».



Segue la Gsa?



«Poco, lo ammetto. Dopo aver smesso di giocare mi sono staccato del mondo del basket, tifo Udinese e sono scontento di una squadra che da anni non gioca più a calcio e guaredo con simpatia Udine dei canestri, la “mia” Udine. È un bel progetto quello dell’Apu, la squadra è tosta, l’ho vista in tv nel derby, difende forte e poi quei due stranieri e tanti italiani mi fanno ricordare la A dei miei anni».



E Lardo giocatore com’era?



«Tanta grointa, play intelligente, gran difensore, la squadra rispecchia il suo coach».



Torni indietro con il tempo: i compagni di squadra più forte?



«Danilovic e McDaniels».



L’avversario più forte?



«Charles Barkley a parte, affrontato al McDonalds Open 1994 con la Virtus, direi Dalipagic».



I suoi coach?



«...Blasone, Pressacco, Bucci e Zorzi».



Miglior partita?



«Semifinale Coppa Italia a Bologna: difesa e canestri decisivi». Chapeau icona Savio, arrivederci al Carnera.



@simeoli1972. ©RIPRODUZIONE RISERVATA