Pordenone, al Rocco il derby con la Triestina per risalire in classifica

PORDENONE. Il ricordo della gara d’andata è indelebile: 4-2 subìto in casa, su un campo ai limiti della praticabilità.

Da quel ko, il primo della stagione, è partita l’analisi di Fabio Rossitto sulla gara. Ed è da quel risultato che il Pordenone, oggi, deve costruire la sua voglia di rivincita e cercare di fare suo il derby con la Triestina, una delle partite di cartello dell’ultimo turno infrasettimanale di serie C.

I ramarri sono carichi: devono dare continuità alla vittoria con la Fermana e consolidare la propria posizione nei playoff, rinsaldata coi tre punti di domenica scorsa.



La sfida. È alla pari, se si considerano i punti ottenuti. Alabardati e neroverdi ne hanno 37, anche se i primi hanno disputato una gara in meno.

Simili anche i cammini, per quanto la Triestina abbia pareggiato molte più sfide: addirittura il gruppo di Princivalli, tecnico che ha sostituto un mese fa Sannino, è quello che ha rimediato più “ics” (ben 13, gli ultimi 4 di fila).

Questo significa che i giuliani sono un collettivo difficile da battere. Un segnale per il Pordenone, che deve disputare una partita dai grandi contenuti tecnici per portare a casa i tre punti: bisogna fare un altro passo avanti rispetto a domenica scorsa, serve alzare l’intensità ed essere “più verticali”, usando la terminologia cara a Rossitto.

Su questo si può essere fiduciosi: la squadra sta crescendo e i giocatori hanno fiducia nel tecnico e nel suo lavoro.



Novità. C’è molta più armonia, ora, all’interno dello spogliatoio: una serenità che serve per disputare un finale di stagione da protagonisti. Con un successo oggi il Pordenone prenderebbe uno slancio importante in vista delle durissime sfide con Reggiana e Padova, le prime della classe.

Sicuramente stasera, e nel breve periodo, servono i gol del reparto avanzato, ciò che è mancato nell’ultimo periodo: in questo senso Rossitto sembra voler dare fiducia a chi ha bisogno di una rete per ritrovare il morale, quindi a Nocciolini e Gerardi, supportati dalla probabile new entry Bombagi: non Berrettoni, dunque. Il “genio” ha bisogno di qualche giorno di riposo in più e difficilmente sarà rischiato dal 1’, comunque andrà in panchina.

Ci sarà Caccetta a centrocampo, in difesa rientra De Agostini. Per il resto si va verso la conferma della squadra che ha vinto con la Fermana, in particolare in porta si punta ancora su Mazzini – al Bottecchia tra i migliori

in campo.

La Triestina recupera Arma dal 1’: inutile sottolineare come il marocchino sia l’osservato speciale. Ha gol sempre in canna e, contro il Pordenone, ci tiene a fare bene. All’andata segnò e in tanti lo rimpiansero.



