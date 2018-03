Jankto parla di mercato: "Vorrei conoscere altri Paesi e culture e non ho paura di cambiare"

UDINE. Mentre sul Friuli calavano le prime ombre della sera – avrebbe descritto l’immortale Bonvi – l’Udinese allungava l’ennesima scialuppa di salvataggio a Jakub Jankto, reduce dalla notte degli oscar del calcio ceco, notte condita da dichiarazioni già ascoltate su un possibile futuro lontano dal bianconero.

«È scoppiato un grande casino e non capisco perché». E ancora: «Purtroppo hanno scritto...». Davanti a un microfono della tv amica il mancino di Praga vestiva i panni della vittima della stampa, dunque, smentendo quello che i siti internet italiani avrebbero riportato traducendo dalla lingua ceca.

La fonte sul portale Isport.cz (che pubblicava pure la foto dei premiati), dove venivano citate anche le parole che Kuba avrebbe pronunciato dopo aver ricevuto il premio come miglior promessa del calcio ceco.

Il passaggio “incriminato” è breve: «Da molto tempo si sta parlando di un suo trasferimento estivo altrove – scrive il cronista locale –. A quanto pare, il Milan è interessato, ma l’Arsenal di Londra potrebbe attrarre di più Jankto».

Poi le parole messe in bocca al giocatore dell’Udinese: «Mi piacerebbe un’altra esperienza, sono a Udine da quattro anni, apprezzo l’ambiente, ma mi piacerebbe conoscere altri Paesi e culture e non ho paura di cambiare».

Difficile padroneggiare l’idioma come Jaroslav Hasek, ma questa traduzione non sembra troppo difficile, né controversa.



Per non essere frainteso la prossima volta ha due alternative. 1) Dire: non lascerò l’Udinese a giugno (cosa che non ha saputo sottolineare neppure rientrato in Italia alla tv del club); 2) Dire: non parlo di mercato (possibile anche perché il suo contratto in bianconero scade solo il 30 giugno 2021).

Per chi si accontenta, Kuba ha raccontato a Udinenews, rientrato in Friuli per curarsi dall’infortunio che gli ha impedito di essere in nazionale: «Io ho detto che sono molto contento qui».

Quindi: «Farò sempre il massimo per l’Udinese». Ma non ci vuole neanche il commissario Montalbano per scoprire che nessun tesserato dal Tibet alla Guinea Equatoriale dichiarerebbe: «Non darò tutto per la mia squadra». Già che ci siamo, in tema di lingua ceca, sarebbe kafkiano.



Tanto che per tagliare la testa al toro, Antonin Barak, pure lui presente alla serata e quarto classificato nella corsa al miglior calciatore 2017 della Boemia, prima di imbarcarsi per la Cina con la sua nazionale ha spiegato a un altro portale, Idnes.cz: «Di solito quando mi mandano articoli (di mercato) su di me non li leggo mai.

Anzi, li leggo solo per tradurli ed imparare nuove parole in italiano, visto

che c’è sempre qualcosa che non capisco in ogni articolo. Il proprietario Pozzo ritiene fondamentale confermare le prestazioni della prima stagione in quella successiva».

Come dire: resto. Bravo Toni. Kuba dovrebbe imparare...



©RIPRODUZIONE RISERVATA